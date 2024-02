Periodista asaltada en Asunción: “Me duele que tengamos que vivir así a plena luz del día”

Adriana Caballero es la periodista que fue víctima de un asalto a plena luz del día en la intersección de las calles Brasilia y Sargento Gauto de Asunción. En entrevista con medios de comunicación relató cómo sucedió el hecho, expresó su indignación ante la inseguridad y también exigió al Gobierno que se haga cargo de la problemática, para tener una sociedad más segura.

“Lastimosamente, me tocó ser víctima de esta sociedad insegura en la que vivimos. Después ya vinieron los bomberos voluntarios de San Antonio, que me estuvieron haciendo las curaciones y todavía estoy un poco en shock. Estoy muy indignada, muy triste, muy afectada, ni siquiera son los golpes, porque me duele la rodilla, pero lo que me duele es que tengamos que vivir así a plena luz del día”, expresó.

Contó que cuando debía ingresar al trabajo a las 05:00, ya sufrió asaltos en reiteradas ocasiones, por lo que se puso como meta seguir trabajando para dejar de sufrir la inseguridad que los trabajadores viven a diario en el país. “Anteriormente, años atrás, trabajaba de madrugada. Entraba a las 05:00 y muchas veces me asaltaron, muchas veces, siempre decía ‘voy a trabajar, voy a trabajar para que esto ya no me pase’. Hoy en día estacioné un poco lejos nomás porque no había estacionamiento cerca y caminé, y caminaba tranquila porque -no sé- era de día y dije ‘voy a llegar’, tenía acá mi teléfono, inclusive estaba medio escondido con mi agenda; jamás imaginé en ese momento que me iban a llegar a asaltar”, agregó.

Asalto a periodista: lo que dijo a uno de sus victimarios

Adriana contó que llegó hasta el lugar donde debía realizar la cobertura periodística para el medio en el que trabaja y estaba por llamar a la puerta para que le abrieran y pueda ingresar, momento en que fue atacada por los motochorros.

“Yo estaba a punto de tocar para que me abrieran la puerta, y en ese momento, fue todo muy rápido. Se bajó de la moto, estiró (mi teléfono) y yo corrí, yo le trate de atajar al que me había quitado el teléfono; el otro estaba manejando y él iba a atrás. Lo primero fue que intenté estirarle la remera y en eso me abalancé y ahí me caí, y me caí sobre las rodillas, no sé por qué no me caí hacia atrás también”, relató.

Dijo que -si bien era tan solo un teléfono- agradeció que los delincuentes fueron detenidos, incluso se acercó a uno de sus victimarios y le dirigió algunas palabras. “Quiero agradecer que haya pasado esto, me acerqué a uno de los motochorros y le dije ‘no podés seguir haciendo esto, porque en algún momento vas a terminar muerto y también hay gente que se sacrifica todos los días para tener un sustento diario y que vengan y te hagan esto...’”, comentó.

Conductora de auto que chocó a motochorros quedó con perjuicio

Adriana Caballero lamentó que la conductora que chocó a los motochorros quedó con un perjuicio económico y agregó que este tipo de experiencias deben servir para que el Gobierno se haga cargo y tengamos una sociedad más segura.

“Que estas cosas nos sirvan de experiencia, que el Gobierno se haga cargo y podamos tener una sociedad más segura. Lamentablemente, la chica que le arrolló a ellos sí terminó con perjuicios económicos; ahora vamos a estar en contacto, vamos a ver como podemos ayudarle también”, finalizó.