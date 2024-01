Video: ocho hombres rodearon a una mujer para robarle su moto en Ñemby

La noche del viernes, en el barrio Pa´i Ñu de Ñemby, una mujer que transitaba a bordo de su moto fue “apretada” por ocho hombres que iban a bordo de cuatro motocicletas. El objetivo de los delincuentes era cometer el delito aprovechando la poca presencia de personas en la vía pública pasadas las 21:00.

Este hecho, que fue registrado por cámaras de circuito cerrado de la zona, muestra cómo aparentemente siguieron a Irma Medina Martínez (40), quien reside en el barrio donde se produjo el asalto.

Los asaltantes actuaron en la avenida Pratt Gill casi 29 de Septiembre y con rapidez despojaron a la mujer de su medio de transporte. Además, hicieron varios disparos intimidatorios al aire con un arma de fuego, según Rodolfo Sánchez, subjefe de la Comisaría 7ª Central de Ñemby.

Víctima de robo en Ñemby quedó “shockeada”

El policía interviniente confirmó que a la mujer solamente le robaron su moto. Por el susto, no recuerda si sus victimarios llevaban o no casco, tampoco sus características físicas. Aseguró que no opuso resistencia.

Tampoco indicó que la hayan golpeado para cometer el atraco.

