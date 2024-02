Detienen a cuatro sospechosos por asalto violento a joven en parque Carlos A. López

La Policía ejecutó allanamientos en tres viviendas esta mañana en el barrio Tacumbú de Asunción y detuvo a cuatro presuntos autores del asalto en el parque Carlos Antonio López de Sajonia a Giuliana Ailen Mellones Jara (24), quien resultó con una herida de bala en el cráneo.

Los detenidos fueron identificados como: Roberto Gabriel Ortiz Cuevas (20), José de Jesús Franco (30), Derlis Sebastián Benítez Villanueva (18) y Osmar René Vera Morel (39).

José Franco negó haber participado en el asalto. “Yo no hice nada. Yo no fui (a quien supuestamente se ve en un vídeo corriendo con un tal Diego). Me están llevando de balde”, dijo a la 1020 AM. Los otros supuestos autores no quisieron declarar ante la prensa.

Además de la captura de los sospechosos, se incautaron drogas -cinco panes y 43 bolsitas de presunta marihuana-, una balanza de precisión, una consola de videojuegos y cinco celulares, según el informe policial.

Se organizaban para cometer delitos

El jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía, comisario Marcelino Espinoza, mencionó que los detenidos fueron localizados tras ser reconocidos mediante vídeos de circuito cerrado.

También comentó que formarían una especie de organización delictiva, pues -dijo- se reunían en una de las viviendas allanadas y luego salían en grupo a cometer hechos punibles.

“Estos sujetos salen a pie a recorrer la ciudad y, una vez que efectúan, empiezan a dispersarse. Uno de ellos manifestó que se reunieron en la casa de la persona que redujo el celular, quien también fue aprehendida”, dijo.

Anunció, asimismo, la ejecución de más allanamientos para recuperar el celular robado de la víctima y el arma de fuego, que fueron reducidos cada uno a G. 300.000. Del dinero obtenido se repartieron G. 150.000, según informó.

Presunto autor del disparo sigue prófugo

El jefe de Investigaciones de Asunción, comisario César Diarte, señaló que el presunto autor del disparo sigue prófugo, pero ya fue identificado.

Son cinco los supuestos autores que ya fueron detenidos en el marco del caso. Tobías Ramón Giménez (19) fue capturado el martes pasado en una zona conocida como “La Favela”, ubicada en Itá Pytã Punta. Incluso, contaba con orden de captura por otro homicidio.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se encuentra estable en terapia intensiva de un sanatorio privado.