Concejales de Asunción piden enrejar plaza Carlos Antonio López, tras asalto a una joven

La Junta Municipal Asuncena tuvo hoy su sesión ordinaria, en la que se debatió sobre el reciente asalto a mano armada ocurrido en el parque Carlos Antonio López, del barrio Gaspar Rodríguez de Francia. La joven víctima resultó herida por una bala.

Lea más: Violento asalto a una mujer en el parque Carlos Antonio López

El concejal Juan José Arnold (ANR) mediante minuta verbal solicitó que se pida la instalación de una sub base del Grupo Lince. Explicó que anteriormente, la Junta había logrado que los agentes de esta agrupación se ubiquen en la Costanera de Asunción, y que actualmente se puede comprobar que tuvo un efecto sumamente positivo.

El edil mencionó que mediante este intervención, las personas se animan a acudir al sitio y ha bajado la inseguridad. Arnold dijo que en el parque Carlos Antonio López, incluso existe una estructura construida para guardias que puede ser utilizada para el efecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguidamente, el concejal Humberto Blasco (PLRA) pidió agregar a la minuta un pedido a la Intendencia de enrejar el Parque Carlos Antonio López. Comentó que años atrás él se opuso al enrejado de la plaza Uruguaya, pero que ahora se da cuenta de que estaba equivocado.

Blasco destacó que la medida permitió que el espacio recupere su verdor, y mantenga su infraestructura en buen estado, además que la seguridad es mayor.

Colorados critican falta de respuestas de Nenecho

Por otra parte, la concejala Rosanna Rolón, (ANR) dijo que las plazas y los parques están muy vulnerables a hechos delictivos y que ello es responsabilidad de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Criticó la falta de iluminación en el parque Carlos Antonio López, además del mal estado de la infraestructura y pocos guardias municipales. “Solamente una persona está a cargo (del parque) y no tiene ni arma”, indicó.

Lea más: Parque Carlos A. López: Nenecho mantiene espacio verde con precaria iluminación y abandonada infraestructura

Asimismo, Arturo Almirón (ANR) criticó que no haya respuesta de la Intendencia a las denuncias de la Junta. “Varias veces recurrimos a los directores, pidiendo socorro y no tenemos un eco favorable de eso”, indicó. “A veces parece que los concejales, nuestra voz no pesa en las direcciones (sic)”, expresó.

Almirón dijo también que es habitante del barrio y vecino de la familia de la joven afectada por el asalto. Citó, como otro ejemplo de abandono, la plaza Gaspar Rodríguez de Francia, ubicado en la zona de los nuevos edificios del Gobierno nacional. Insistió en que desde hace meses la Junta pide intervención de la Intendencia.

Finalmente, la minuta presentada y, todos los agregados, fueron aprobados con carácter resolutivo y enviados a la Intendencia.