Joven baleada en parque Carlos Antonio López sigue internada en terapia

Gustavo Mellones, padre de la joven asaltada y baleada en la noche del lunes en el parque Carlos Antonio López, señaló que su hija continúa internada en terapia intensiva de un hospital privado.

Dijo que como vecinos y asiduos usuarios del parque, sufren hace tiempo la inseguridad que se vive en la zona, por desidia de las autoridades. “Estamos indefensos con nuestras autoridades. Es un parque a donde de todos lados vienen a caminar chicos y grandes”, dijo.

El padre contó detalles de cómo se enteró de lo que le ocurrió a su hija. “Al llegar yo le vi tirada a mi hija con los paramédicos y ahí yo no pude contenerme y me desvanecí”, añadió.

“Siempre fue mi quebranto y de su mamá también la inseguridad latente. Había gente caminando, había gente amiga mía detrás de ella que fueron testigos, pero no les importó”, contó.

Asalto en parque Carlos Antonio López: aún no pudo ver a su hija

Mellones dio más detalles acerca del robo, en el cual su hija sufrió además el manoseo de los delincuentes y pese a que no ofreció resistencia, recibió un disparo en el rostro.

“Había gente que estaba detrás de ella y le empezaron a gritar, entonces ahí ellos se asustaron y al querer irse le metieron un balazo en la cara”, dijo el padre, quien agradeció que la bala no haya afectado al cerebro de la joven.

El estado de su hija es estable y la bala quedó alojada en el pómulo, según contó y agregó que esperan la decisión de los médicos para decidir el siguiente paso a tomar.

Mellones contó que aún no pudo ver a su hija y aseguró que es muy sensible y le afecta mucho verla en esas condiciones, por lo que esperará que se mejore para verla, dijo a la 970 AM.