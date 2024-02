Tres fallecidos y varios heridos por electrocución: iban a Puerto Sara sobre el techo de un camión y fueron alcanzados por un cable

Rubén Dario Cortázar Galeano (24), Walter Porfirio Garay Cano (27) y Juan David Benítez Esteche (24) fueron identificados como las víctimas fatales por electrocución luego de que fueran alcanzados por un cable cuando se trasladaban sobre el techo de un camión de carga para ir a Puerto Sara, en Villeta, según explicó la fiscal interviniente, Viviana Llano.

“Ellos se estaban yendo a trabajar, como manifestaron, y se fueron en ese camión, inicialmente me dijeron como 30 personas, pero son más, los testigos presenciales dicen que son aproximadamente 50. Se sentaron en la parte del techo dos o tres personas, y en una de esas levantó la mano y al levantar la mano tocó el cable de la ANDE, eso hizo que la electrocución sea por todos, Tenemos tres fallecidos, ellos llegaron acá sin signos de vida, según nos manifestó el doctor Marcio de Melo”, explicó la fiscal.

Agregó que tres personas están en estado grave, con quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado, y 15 personas ingresaron al Hospital de Villeta con heridas leves, de los cuales nueve están en observación.

Denuncian que víctimas trabajan en descarga de mercaderías robadas

La fiscal dijo que todavía se encuentran en estado incipiente la investigación, pero que el padre de uno de los fallecidos, que también estaba en el camión, en la parte trasera, dijo que iban a limpiar barcazas en Puerto Sara de Villeta, en la zona de Ype Ka’e.

Sin embargo, familiares de las víctimas denunciaron a los medios de comunicación que los afectados trabajaban en negro en la descarga de mercaderías robadas, por lo que les pagan G. 150 mil por noche, situación que hasta el momento ni el comisario Nelson Bogarín, jefe de la comisaría 51 de Puerto Sara, dijeron desconocer. Los principales productos serían soja, fertilizantes y ADM que se trasportan en barcazas y se roban en lanchas, según afirmaron algunos de los familiares.

“Más de seis siete meses están haciendo eso en mi comunidad, se van con una camioneta, aprovechan que dos o tres personas no trabajan, se agrupan y se van, porque no tienen otra cosa que hacer, siempre se van de noche, nunca se van de día, a las seis de la tarde se juntan todos en un lugar y se van en la camioneta y no es para una limpieza de barcaza, se van para robar, para colocar cosas robadas”, denunció María Centurión, tía de Rubén Cortazar, uno de los fallecidos.