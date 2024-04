Hay compromiso de sobreseer a abuela con plantas de marihuana, según abogado

La ciudadana suiza de 61 años, que fue detenida por tener en su balcón dos plantas de marihuana, sería sobreseída por la Fiscalía, además se solicitaría la extinción de la causa, según se comprometió la institución con el abogado de la mujer, Juan Carlos Cabezudo.

“Esta señora pasó dos noches en un calabozo, no habla castellano, vive sola en este país, optó por venir acá a disfrutar de su jubilación allá en Suiza, pasó momentos realmente terroríficos, imagínense, la pena a la cual este fiscal estaba alegando, teníamos que llevarle a proceso, era de 20 años por producción de sustancias estupefacientes”, aseguró Cabezudo.

Agregó que solicitaron al fiscal que le dé un arresto domiciliario, considerando lo ínfimo de las plantas que le encontraron, pero que pese a eso, el agente se “emperró” al inicio, pero al final, habría solicitado ya el sobreseimiento definitivo a la señora, lo cual solo dejaría exigir que le saquen los antecedentes y recuperar las plantas. “Queremos que nos devuelvan las plantas, si se le sobresee, significa que acá no hubo ningún daño”, dijo.

Mujer no vuelve a su casa por vecino pyragüe

Juan Carlos Cabezudo explicó que la señora está en un hotel que le fue asignado, ya que fue un “vecino pyragüe” el que la denunció, por lo que le recomendaron no volver a su casa.

Agregó que la mujer tenía dos plantas de marihuana en el balcón de su casa, ya hace dos meses empezó a plantar, porque en Suiza, donde es legal, plantaba, entonces al venir a Paraguay, tenía sus dos plantas a la vista de cualquier malintencionado que le hubiera podido exponer.

“Tenemos una propuesta clara y son esas instituciones, y no ese vecino pyragüe, no podemos depender de que no haya un vecino buchón, siempre va a haber gente malintencionada, pero las autoridades pues tienen que estar de nuestro lado también y no pueden venir a criminalizar por un chisme”, aseguró.

Marihuana y cannabis es medicina para mucha gente

Cabezudo explicó que la marihuana y el cannabis para mucha gente es medicina, es la única solución que encontró y no solo el aceite o la crema, y que nosotros, como país, tenemos que dar un paso adelante, aggiornarnos a lo que en el mundo, la ciencia, la evidencia, tantos países que al regular se sorprenden en los extraordinarios resultados que encuentran en la reducción de narcotráfico, en la reducción de los menores que empiezan a fumar, porque no consideran que es un desafío, ya es algo legal.

“La marihuana no hay que interpretar esa palabra mal utilizada ‘recreativa’, que te vincula parece con un borracho que está haciendo tonterías, frente a otras sustancias que legalizadas y promovidas por la sociedad, por el sistema que tenemos de prioridad, el alcohol y tabaco y los mismos fármacos son terriblemente más dañinos que lo que es la marihuana”, aseguró.

Dijo que como somos el cuarto país productor del mundo, a esta gran problemática de la narcopolítica, financiada por la marihuana, se debería dar vuelta y financiar otras cosas, pagando impuestos, generando industria, mano de obra, tecnología y blanqueando la situación.

Pese a legalización, madres siguen sin poder plantar

El abogado dijo que no tiene ningún sentido haber legalizado lo hace cinco años, siendo que Mamá Cultiva hasta el día de hoy no puede plantar una sola planta y son quienes iniciaron el proceso. “Yo empecé aprendiendo de su heroísmo, porque para dejar de darle clonazepam y pastillas para caballo a sus niños con epilepsia, empezaron a probar con el cannabis, fueron acusadas de que le daban drogas, pero le estaban sacando 14, 15 pastillas por día a sus hijos”, agregó.

Aseguró que hay que reivindicar la ley en Paraguay que exige al Estado proveer gratuitamente el cannabis, que monte un laboratorio, así como el financiamiento a investigaciones del Conacyt; sin embargo, hasta ahora no se hizo nada.

“Hay que parar ya también con la criminalización de la otra marihuana, porque si no siempre vamos a dejar a criterio de un funcionario, o de un chismoso, o de algo que no es objetivo, el hecho de que vos puedas o no puedas tener tus dos o tres plantas, y vamos na a comprar, y vamos a vender, y vamos a producir y a pagar impuestos y a generar trabajo”, fustigó.

Estados Unidos quien más se beneficia con legalización

Cabezudo contó que el mismo país que criminalizó la marihuana, es el que hoy en día está sacando el mayor provecho a la legalización de la planta. “¿Por qué no somos más vivos, menos bobos? Porque a Brasil, mientras en Brasil esté prohibido, nosotros le vamos a proveer, sea legal o no sea legal, acá dentro. ¿Por qué no formalizamos acá y empezamos a hacer negocios con Brasil?, porque ellos no quieren que se plante en su territorio, vamos a proveerle nosotros”, aseveró.

Lamentó que vamos a seguir encontrándonos con amedrentamientos, porque para eso se hacen estas grandes intervenciones, como se hizo con la detención de la mujer de 61 años, para que la gente siga teniendo miedo y los mismos de siempre sean los que se benefician.

“Creo que corresponde que el Ministerio Público, como institución, salga a defenderle a su representante, porque no queremos perjudicarle a este fiscal, pero si, ya que su institución tome una postura con respecto al cannabis, porque esa arbitrariedad es la que no se entiende y la que va a hacer que siga pasando este tipo de papelones”, finalizó.