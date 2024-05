Liberan a policía que abatió a un presunto asaltante de conductores de Bolt

El suboficial de la Policía, Sergio Elías Vega Morales (28), fue liberado por el fiscal Victor Villaverde, quien entendió que la causa en la que el agente abatió con su arma de fuego a Kevin Enrique Aguilera Zaracho, se trataría de un caso de legítima defensa.

“No ha sido imputado, es decir, que no está procesado por un hecho de homicidio doloso en este caso, no obstante, la investigación no está cerrada, no termina en un día. Cobró más sustento, tuvo más fuerza, la teoría de que el hecho ocurrió en legítima defensa, así como se estaba mencionando ya desde el día de ayer”, indicó.

Agregó que el agente Lince, quien voluntariamente se entregó para ser procesado por la justicia, quedó liberado, ya que la acción que desplegó habría ocurrido en legítima defensa de acuerdo a los pocos elementos con los que cuenta el fiscal y considerando que en la zona donde tuvo lugar la muerte de Kevin Aguilera no hay cámaras de circuito cerrado.

Testigo de acompañante coincide con relato de policía

El fiscal habló de la declaración brindada por quién sería el cómplice del presunto asaltante, Ricardo Mercado Benítez, que también estuvo y presenció el ataque al policía que hacía de conductor de Bolt, como también la reacción de este ante el ataque y afirmó que tanto el relato del supuesto cómplice coincide con el del agente Lince.

“Básicamente, coincide. Él fue el primer aprehendido esa noche cuando se había encontrado el cuerpo y los familiares le llamaron a preguntar a la novia. La novia refirió que él había salido con este muchacho que fue aprehendido y él había dado esa versión ya a los investigadores de que a pedido del fallecido, iban a salir a buscar plata, que sería, por el lenguaje que manejan, a través de un Bolt, sacándole la recaudación de un día”, refirió.

Dijo que el presunto cómplice se subió y acompañó durante el asalto al agente de policía que hacía de Bolt, pero resaltó que quien tuvo mayor protagonismo fue el fallecido, y el testigo se limitó a acompañando. Agregó que por parte de la Fiscalía fue imputado por tentativa de robo agravado, ya que el acompañante que falleció, el principal autor, portaba un arma blanca.

Lo que dice el Código Penal sobre legítima defensa

El fiscal explicó que lo que indica el Código Penal Paraguayo sobre la legítima defensa ya no establece la proporcionalidad, al menos taxativamente, y la misma queda a criterio del juzgador.

“El código, la descripción que nos da de la legítima defensa, da ciertos requisitos. Uno de los parámetros no es taxativo, no establece que debe ser exactamente el peligro de la misma forma o con la misma arma, sino que en cada caso, el juzgador en la instancia fiscal, o ya el juez cuando juzga el caso, va a tener que establecer si hubo una necesidad de defender la vida o los bienes de la persona que actúa en legítima defensa”, precisó.

En ese sentido, afirmó que observó de acuerdo a lo que obtuvieron en estos días sobre el caso, es que el suboficial tenía a mano su arma y la utilizó realizando un disparo hacia el habitáculo en la parte trasera, donde se encontraba la persona que posteriormente falleció, quien tenía del cuello al agente, según la versión de él y del muchacho que lo acompañaba.

Policías pueden utilizar arma estando de civil, según fiscal

Agregó que los policías, por la ley de armas, las portan cuando están uniformados en la cartuchera de la cintura y cuando están de particular, tienen la facultad de portar también consigo el arma reglamentaria, en el vehículo o en donde se encuentren.

“En este caso, ya no portan para utilizarla como personal policial, ya de acuerdo a lo que se le presente para poder utilizarlo también. Estando de civil, si ven la comisión de algún hecho punible, van a tener que intervenir utilizando el arma reglamentaria. Lo que nosotros vemos acá que él tenía el arma consigo, al ser personal policial, y la utilizó porque se vio obligado a utilizarla, no vemos que haya algún motivo para presumir que este personal policial haya querido acabar con la vida de esta otra persona por algún otro motivo distinto”, refirió.