Identificación biométrica, una deuda del Congreso

En la Cámara de Senadores, el proyecto de ley de identificación biométrica plantea como mecanismo de identificación adicional del elector, la implementación de dispositivos informáticos o electrónicos de lectura biométrica, los cuales estarán ubicados en todos los locales de votación, en un lugar visible y señalizado, identificado como “Mesa de Control Biométrico”, la cual estará a cargo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral y veedores de las organizaciones políticas participantes del acto eleccionario, debidamente acreditados.

Según el proyecto de ley, este mecanismo, en ningún caso, podrá comprometer el secreto del sufragio, garantizado en el Artículo 118 de la Constitución Nacional. En caso de que no fuese posible la lectura biométrica del elector, prevalecerán los demás mecanismos de identificación comprobables y vigentes en el Código Electoral Paraguayo.

Se establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral establecerá un plazo, dentro de cada periodo electoral, para que el elector pueda acudir a realizar la verificación de sus datos biométricos.

En otro artículo del proyecto de ley pendiente en Senadores, se establece que los miembros de las mesas receptoras del voto comprobarán que el sufragante, al momento de presentar su documento de identidad, cuente con la verificación previa de la “Mesa de Control Biométrico” del local de votación.

Aplicación necesaria

El senador Stephan Rasmussen, líder de la bancada del Partido Patria Querida en la Cámara de Senadores resaltó la necesidad de que el proyecto de ley de identificación biométrica o “Mesa de Control Biométrico” pueda ser aplicado en unas futuras elecciones, posteriores a las presidenciales del 2023. Indicó que el votante, además de presentar su cédula, podrá registrar su huella dactilar y se sabrá que el elector llegó a la mesa de votación.

Mencionó que, actualmente, llueven las denuncias de cargas de papeletas en las máquinas de votación. El Partido Patria Querida (PPQ) hace unos días denunció al menos dos casos de supuesto intento de carga de votos en la elección de la Concertación Nacional en Asunción. Según refieren, existieron personas que tenían varias papeletas ya firmadas para, supuestamente, cargar en la máquina de votación.

Uno de los casos se registró en el local ubicado en el Liceo Santa María de Asunción, puntualmente en la mesa número cinco. Salvo estos casos puntuales, durante la jornada electoral no se reportaron graves incidentes hasta el horario del cierre.

Rasmussen recordó que el proyecto de ley de identificación biométrica formó parte de un paquete de reforma electoral, en el que se planteaba el desbloqueo, la máquina de votación, que ya están en vigencia. Mientras que las iniciativas sobre los mesarios y la huella dactilar siguen pendientes de tratamiento.

“Hay que cuidar que la huella dactilar no tenga nada que ver con la máquina de votación. Ese era el planteamiento para que no se comunique y no le de miedo al elector de que se pueda saber su voto”, dijo el senador del PPQ.

El proyecto de ley de identificación biométrica fue presentado en Senadores el 16 de octubre del 2019 y plantea la modificación de los artículos 98, 201 y 208 de la Ley 834/96. No cuenta con dictamen de comisión.

Mientras que, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que regula la aplicación de huella dactilar, que fue presentado el 22 de agosto pasado y es similar al presentado en el Senado, cuenta con dictámenes de aprobación.

Se busca evitar

La comisión especial de Reforma de la Ley 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo” en un informe concluía en el 2018 que con el control biométrico se busca erradicar el voto calesita, la usurpación de la identidad del elector y el voto doble y, por último, la verificación efectiva de la identidad del elector ante la presentación de cédulas viejas y vencidas, que siguen siendo requisitos habilitantes para el sufragio.

El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, meses antes de las elecciones municipales del 2015, había anunciado la creación de una base de datos biométrica, a la cual las autoridades puedan acceder para constatar la identidad de los ciudadanos a través de la huella dactilar, lo que en ese entonces iba a implicar una inversión de entre US$ 2 y 6 millones adicionales a las arcas públicas, según estimaron.

Lea más: El TSJE usaría identificación biométrica en 2015

“Hay varios planes, varias empresas, creo que va desde US$ 2 millones a 6 millones el cálculo de hacer toda la base de datos global, la idea es utilizar una sola base de datos para todas las instituciones”, dijo Bestard e indicó que el TSJE puede utilizar lectores de huellas en las mesas de votación, para evitar la venta de cédula o la doble votación, y la Policía en las calles para identificar a los ciudadanos.