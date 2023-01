Lugo no sabe que Querey, su amigo y médico personal, está candidatado a la vicepresidencia

El candidato a la vicepresidencia de la República Jorge Querey, (Patria Querida) por el movimiento Nueva República, médico de cabecera y amigo del senador Fernando Lugo, actualmente internado en Buenos Aires a causa de un accidente cerebrovascular que sufrió en agosto pasado, dijo que aunque hace doce días lo visitó en el hospital, no le habló de política.

Consultado acerca de las declaraciones que había hecho Efraín Alegre, luego de su visita a Fernando Lugo, quien afirmó que sí hablaron de política, Querey sostuvo: “Desconozco lo que el doctor Alegre pudo haber conversado con el presidente Lugo, yo no estuve ahí, de modo que desconozco. Yo estuve hace doce días, fui para ver la reevaluación que se hizo con los colegas de allá, que en este momento son los médicos tratantes, porque ellos son los que están día a día allá”.

“Los informes médicos son esos, estamos satisfechos con esa devolución. Es cierto que habla, le cuesta un poco pensamientos más prolongados, y nosotros tampoco insistimos. Respetamos el proceso que tiene que hacer. Está caminando, con andador, pero camina. Personalmente, desde el inicio de la enfermedad, hasta que se despertó y hasta ahora, en ningún momento le he tocado temas políticos. Como médico y como amigo me parecía fuera de lugar que yo hiciera ese tipo de cosas”, afirmó.

En cuanto al regreso de Lugo al país, señaló: “La siguiente reevaluación se daría la primera quincena de febrero. El equipo médico hará una reevaluación neurológica y ahí se decidirá si él podrá hacer su rehabilitación ambulatoria, lo cual significa que podemos trasladarlo aquí al Paraguay, o si se requeriría algún proceso más. Él expresa ‘ya me quiero ir’, pero políticamente no le planteé ninguna cuestión”, indicó.

“No me pareció ético, que yo, siendo un médico que está muy cercano a él, le lleve problemas o temas políticos en un momento en el que él está en su etapa de recuperación”, insistió.

“No está en conocimiento”

En la entrevista para Ñanduti, Querey afirma que personalmente no le mencionó a Lugo sobre su candidatura.

“Yo, al momento en que tengamos un momento de estabilidad, la primera persona con la que voy a conversar de este tema será con él. De ahí a tratar de forzar las situaciones con opiniones, insinuaciones, por la fuerza. Nosotros aún no habíamos conformado la dupla cuando él tuvo su enfermedad. Tiene buenos recuerdos, su viaje a Colombia. Hoy, no está en conocimiento de que yo estoy en esta carrera electoral. No le conté. Soy médico y tenemos que tener mucho cuidado ético de no mezclar todas las otras cuestiones que podrían ser paralelas a una situación que no sea más que la recuperación de la persona. Eso es lo importante. Tengo entendido que otras personas ya le han hablado de eso, pero yo personalmente, no”, afirmó.