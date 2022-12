Querey pide construir proyecto político y no sólo buscar ganar

El parlamentario del Frente Guasu (FG), Jorge Querey, tras ser consultado sobre la posibilidad de que se concrete la unidad de toda la oposición en busca de recuperar el poder en el 2023, contestó que no se trata sólo de ganar una elección, sino de construir un proyecto político de gobernabilidad y de cambio, de transformación.

“Vamos a confrontar los modelos, vamos a llevar adelante esa campaña, pero siempre abiertos a cualquier tipo de conversaciones”, indicó el legislador opositor.

Asimismo, manifestó que la política es conversar con los sectores, y que verán quienes estén interesados. Indicó que ahora es donde se inicia la campaña intensiva de generar todo tipo de apoyos con diferentes grupos ciudadanos y asentamientos.

“Vamos a pelear por representar a esa gente que no está representada, ni en el partido oficialista, ni en determinados sectores de la oposición. Vamos a ser voceros de esas 2.500.000 personas pobres, 800 mil familias en pobreza extrema, 200 mil familias que no tienen tierra, 500 mil personas que no tienen techo”, agregó el parlamentario.

También dijo que suficiente tienen los voceros que defienden y propugnan estrictamente un cambio, que se sientan en la silla nomás, sin intención de acuerdos políticos, ni de equilibrios de gobernabilidad”, indicó. El movimiento La Nueva República se presentó por fuera de la concertación que posicionó a Efraín Alegre.

Fernando Lugo mejora, informa Querey

El senador Jorge Querey (Frente Guasu), médico de cabecera del senador Fernando Lugo (FG), informó ayer que el parlamentario se encuentra en mejoría tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV), en agosto pasado, y que seguirá en la clínica de la capital argentina hasta principios de febrero por recomendación de los médicos para seguir con el protocolo de rehabilitación.

Querey, junto con el senador Sixto Pereira (FG), visitó a Lugo y mencionó que lo encontraron con mucha mejoría, que si bien bajó mucho de peso, se encuentra dentro del peso razonable con relación a su estatura y edad. Añadió que se alimenta vía oral adecuadamente y tiene casi una dieta libre. “Camina limitadamente, está despierto, atento y se comunica”, mencionó.