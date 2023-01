Eliminaron elecciones en el Parlasur y ¿habrá ahorro del dinero público?

Según un comparativo entre el presupuesto del Congreso Nacional del 2022 y el asignado en el 2023 se observa una diferencia superior al año pasado de más de G. 15.000 millones, que incluye el presupuesto del Parlasur hasta el 30 de junio, fecha en que culmina el periodo de la última camada de los 18 parlasurianos que fueron elegidos en las elecciones del 2018.

La evolución histórica presupuestaria del Congreso Nacional, donde se asignaban los recursos que iban al Parlamento del Mercosur, muestra que desde el 2019 el presupuesto anual en promedio se mantenía entre G. 139.000 millones y G. 114.000 millones, de los cuales cerca de G. 23.000 millones iban a parar al Parlasur. A partir del 2020, senadores y diputados acordaron eliminar el subgrupo y ocultar con otros rubros del Congreso el detalle de lo que se gastaba en el Parlasur.

Pese a que las decisiones del Parlasur no son vinculantes y se reunían en contadas oportunidades en su sede, en el exterior, los 18 parlasurianos se equiparaban a los privilegios que gozan actualmente los diputados y senadores en cuanto a salarios (G. 32 millones), viajes, cupos de combustibles (solo diputados), viáticos y jubilación vip (55 años y dos periodos de 5 años).

Lea más: Oficializan eliminar las elecciones en Parlasur

El senador Stephan Rasmussen, líder de la bancada del Partido Patria Querida, durante el estudio de Presupuesto General de la Nación 2023 había alertado que la supresión de las elecciones de los 18 parlasurianos no iba a implicar un ahorro al país, incluso lamentó que el supuesto ahorro en el gasto público vaya a parar a salarios en el Poder Legislativo.

Los senadores y diputados en plena campaña electoral para las elecciones internas del pasado 18 de diciembre dieron “aumentazos” a funcionarios de varias instituciones públicas y del propio Poder Legislativo, donde se concentran la mayoría de sus operadores políticos.

Los parlamentarios como estratégica política aprobaron en los últimos meses varios pedidos de ampliaciones presupuestarias que este año impactarán en el bolsillo de los contribuyentes.

Prometen suprimir cargos del Parlasur

Fuentes del Congreso señalaron que el anexo del personal del Parlamento del Mercosur está previsto hasta el mes de junio y que luego se suprimen todos los cargos, a excepción de los cargos de los funcionarios permanentes, que gozan de estabilidad laboral. Indicaron que todos los demás cargos (contratados) serán suprimidos de la planilla de funcionarios.

Lea más: Diputados formalizará eliminación de elecciones para el Parlasur

Desde su puesta en funcionamiento en el 2007, los 18 legisladores paraguayos del Mercosur le cuestan al país por año en promedio US$ 1.000.000. El ingreso de cada uno asciende a G. 32.774.840, que totalizan G. 589.947.120 mensuales y por año G. 7.079.365.440 (US$ 1.264.172). A ello se le agrega el pago a funcionarios paraguayos, con lo cual el presupuesto anual trepaba en promedio a la cifra de G. 24.555 millones (US$ 4.400.000).

Congreso elegirá a sus próximos delegados

Con la vigencia de la ley que elimina las elecciones directas de 18 parlamentarios paraguayos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), en el nuevo periodo parlamentario ambas Cámaras del Congreso se encargarán de elegir a sus próximos delegados.

Inicialmente el proyecto de ley presentado por las diputadas Kattya González y Norma Camacho del PEN fue archivado en la Cámara de Diputados, debido a la resistencia que tuvo de eliminar los cupos políticos que eran utilizados por las agrupaciones políticas para dar como “premio consuelo” a los políticos que quedaban fuera de las listas para la senaduría y diputación.

Lea más: Se eliminó la figura de los parlasurianos por su culpa y ahora busca llegar al Senado

Tras la fuerte presión social, el presidente Mario Abdo Benítez tomó la iniciativa que fue rechazada incluso por diputados de su propio sector. El mandatario envió el proyecto mediante un acuerdo con otros mandatarios del Mercosur ya habían implementado la iniciativa. Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela sólo pagan un viático a sus parlamentarios activos por cada sesión.