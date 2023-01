Lilian Samaniego niega participación en esquema para sacar a Ferreiro

Este martes se volvió a ver a la senadora Lilian Samaniego (ANR-Fuerza Republicana) en el Congreso Nacional, pues últimamente se conectaba a las sesiones en forma telemática. Fue la oportunidad para consultarle sobre su presunta participación en el esquema para sacar de la Intendencia a Mario Ferreiro.

La congresista negó rotundamente haber participado de esa estructura, y acusó al diario ABC Color de “operar políticamente a favor de Mario Ferreiro”.

Al insistírsele con las consultas, la senadora expresó que “no seguirá la agenda política de Guillermo Ferreiro”. Esto lo dijo en referencia al abogado de Mario, Guillermo Ferreiro, quien además es candidato a diputado por Asunción.

Denunciada por abogada de Mario

Recordemos que la senadora Lilian Samaniego está nombrada en los chats que tramaban sacar a Mario Ferreiro de la Intendencia de Asunción. Se refieren a ella como una de las que se reunía para coordinar el plan. El abogado Guillermo Ferreiro presentó una denuncia contra ella, su hermano el diputado Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión, por este caso.

Por su parte, la senadora pidió que la investiguen, y dijo no haber participado de ninguna reunión. ”Solo dos veces fui a la Intendencia, cuando mi hermano asumió y cuando lo despidieron”, contó.

Añadió que a Camilo Soares siempre lo respetó y siempre habló con él, “como hablo con todos; soy de respeto al que piensa distinto”, dijo.

Insistió en que no estuvo en la administración municipal de su hermano ni en ninguna reunión. “No sé por qué me mencionan, y no voy a seguir la hoja de ruta de nadie. Pero cuidado con mi nombre, porque a dos ya le estoy llevando a la justicia que investiguen. No voy a ser funcional a alguien que busca protagonismo desacreditando a personas”, expresó Samaniego.

Pidió unidad para la ANR

Por otro lado, pidió unidad para el Partido Colorado, y criticó a quienes no muestran apertura al debate.

“Solamente se construye unidad en la diversidad cuando hay respeto al aporte del otro. No tengo nada personal con Horacio Cartes; tengo posiciones políticas muy firmes”, expresó.

Pidió “puertas abiertas y debate” para el partido, y criticó la conducción de Pedro Alliana en los últimos años.

Pidió cambiar las autoridades del Tribunal Partidario, para que “el partido sirva de herramienta para sus correligionarios”.

“Ellos no van a llegar sin este pedazo del Partido Colorado. Somos 500.000 aproximadamente los que construimos Fuerza Republicana. Necesitamos lograr consensos para que el partido permanezca en el poder el 30 de abril”, puntualizó.