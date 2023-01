Mensajes revelan cómo se montó causa contra Ferreiro

Colorados abdistas, cartistas y hasta sectores de izquierda. Sin importar diferencias ideológicas o peleas partidarias, diversos sectores se unieron para montar las denuncias penales que terminarían obligando a Mario Ferreiro a abandonar la jefatura municipal en 2019. Esto se desprende del análisis de casi 6.000 páginas de comunicaciones vía WhatsApp que forman parte del expediente judicial que terminó en la absolución del exjefe comunal de Asunción.

En los mensajes se hablaba de la forma en la que se digitaría a la fiscal que manejaría la causa, del pago a testigos, de la necesidad de conseguir contratos de publicidad para sostener al denunciante y hasta de las negociaciones para elegir al sucesor de Ferreiro. También hablan de las influencias de la senadora Lilian Samaniego y del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para mover la causa; y de los movimientos del cartismo para dar cobertura política y mediática a las denuncias.

ABC Color tuvo acceso a los mensajes extraídos del teléfono del extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, quien entregó el aparato celular de forma voluntaria tras presentar las denuncias de supuestas irregularidades contra Ferreiro. En las comunicaciones se observa cómo el militante de izquierda mantuvo conversaciones con referentes del Partido Colorado y hasta con el entorno de la fiscal Stella Mary Cano en el proceso de montaje de las causas contra Ferreiro.

Las comunicaciones incluyen mensajes con el diputado y exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego, -quien fue derrotado por Ferreiro en las elecciones municipales de 2015- y con el concejal Daniel Centurión, exaspirante a la comuna capitalina. Soares también mantuvo comunicación con Francisco Florentín, funcionario municipal y militante del P-Más, con el marido de la fiscal Stella Mary Cano y con la asistente fiscal de ésta última.

El enojo de Camilo

De acuerdo a lo que consta en el expediente judicial, las comunicaciones de Soares con Francisco Florentín se iniciaron a finales de enero de 2017. “Tu camarada del P-Mas te saluda”, le escribió al exministro de la SEN el militante que también era entonces funcionario de la comuna capitalina.

Florentín formaba parte del equipo de Soares y con la llegada de Ferreiro a la comuna, ingresó a la institución. Tras la división en el P-Más, siguió cercano al ahora comunicador.

Ya cerca de noviembre de 2017 comienzan las conversaciones en las que Florentín y Soares hablaban de la falta de pago por parte del equipo de Mario Ferreiro al aporte de campaña que había realizado el titular de la SEN.

Debido a esta falta de pago y al enojo de Soares, éste da instrucciones a Florentín para que empiece a contactar con periodistas para filtrar informaciones de supuestas irregularidades cometidas por la administración de Ferreiro.

El 16 de marzo de 2018, Soares le escribió a Florentín: “Contarme si hablaron con los de ABC y de qué hablaron”. A lo que su mano derecha le respondió: “Si hablamos, le copo la onda van a publicar pero primero van investigar algunas cosas de los sobrinos de Mario, de todos los fatos que estoy en conocimiento la forma que operan los fatos, los 10.000 US$ que reciben de los directores, incluyendo la Directora de RRHH, que Mancuello es hombre de Adolfo y Buye”.

Para setiembre de ese año, Florentín le informa a Soares que Gladys Galeano, titular de Simuca -uno de los mayores sindicatos de la comuna- tenía intenciones de colaborar con ellos porque “le quiere licuar a la directora de RRHH”.

“Lilian se quiere reunir”

Los protagonistas del montaje comienzan a definirse en noviembre de 2018. Para entonces Florentín le informa a Soares que lo estaba buscando la senadora Lilian Samaniego, colorada oficialista y hermana del diputado y exintendente de Asunción, Arnaldo Samaniego.

“Quiere conversar contigo Lilian Samaniego me dice Gladys, tema Municipalidad y otros. Le dijo a Gladys que vos le ayudaste en el 2010 y que quiere ayudarnos (sic)”, le escribió Florentín a Soares el 7 de noviembre de 2018.

El 21 de noviembre, Florentín volvió a insistir en la reunión. “Alo Chuqui Samaniego quiere hablar contigo hoy a las 20hs quiere recibirte en su casa en el Barrio San Vicente, avisame si podés así le avisamos (sic)”, escribió.

Soares no confirmó, hasta que el 26 de noviembre volvió a surgir la invitación. Entonces solo aparecieron algunas llamadas cruzadas y para el 3 de diciembre de ese año, ya hablaban de “tomar la decisión después de la reunión con la señora”.

El golpe final

Soares terminó perdiendo su casa en el Barrio Sajonia en enero de 2019. La casa que durante años dijo que no le pertenecía, pero que al final sí le pertenecía. Fue entonces que se intensificó la campaña para “golpear” a Ferreiro.

Durante varios meses la cuestión pareció moverse poco, hasta el 22 de mayo de 2019, cuando Florentín le escribió a Soares.

“Alo Soares Te acordás la conversación de Marcelo Con la gente de la empresa de Construcción de Ocho A donde Marcelo M, habla con los sobrinos MF tema de un cheque para que pasen a cobrar de tesorería, tenemos captura de pantalla vos también te pase aquella vez. Bingo escuche por Ñanduti que se adjudicó y se aprobó en la junta M. a la misma empresa de Pettengil por Desagüe y alcantarillado, que no quieran jodernos tienen money los MF y secuaces. Por si quieras incidentar la tarde Bai Bai” (sic), decía el mensaje.

“Chantaje nomas ya”, remató Florentín unas líneas más abajo.

Marcelo Mancuello era uno de los directores de la comuna y los sobrinos a los que hacía referencia Florentín eran Roberto y Fernando Ferreiro. Todos ellos terminaron absueltos en diciembre pasado debido a que no se encontraron elementos de prueba suficiente.

El teléfono que no apareció

En los meses siguientes, Soares insistió en reiteradas oportunidades que Florentín recupere el teléfono en el que supuestamente tenía el chat al que hacía referencia. Sin embargo, no fue hasta julio que terminó reconociendo que ya no tenía acceso al chat más allá de la captura de pantalla.

“Hola Camilo. Tenemos una dificultad no tenemos el teléfono, ni el telegram agoté los métodos que podría hacer para recuperar. Igual solo nosotros sabemos que no contamos con el chat consuelo de tonto. Realmente me costó mucho decirte esto entre ayer y hoy. Pero esta es la realidad (sic)”, confesó.

Aparecen Arnaldo y Centurión

Según revelan los documentos, el operativo contra Ferreiro se intensificó en agosto de 2019. Ese mes, Soares comenzó la comunicación con dos nuevos actores: el exintendente y actual diputado Arnaldo Samaniego y con el concejal y exprecandidato a la intendencia por el oficialismo Dani Centurión.

El primero en entrar en escena fue Centurión. Al entonces asesor político del presidente de la República, Mario Abdo, Camilo le prometió el envío de un memorando el 2 de agosto de ese año con los datos sobre las supuestas denuncias de irregularidades. Tres días más tarde, Soares confirmaba el inicio de una campaña “ciudadana” con Centurión y escribió: “Vivo en el Barrio Mburicaó. Atravesado por un arroyo muy lindo, pero totalmente contaminado. Que lindo sería tener un INTENDENTE que nos ayude a los vecinos!!” (sic).

“Mañana última prueba de este lado y consolidamos nuestro proyecto. Vas a poder beber el agua del arroyo”, le respondió Centurión.

“Aprovechá la nueva situación y si necesitás, pedí ayuda a tus nuevos amis. Que de beber saben muuucho!!” (sic), insistió Soares.

Ese 5 de agosto, las bancadas cartista y abdista de la Cámara de Diputados habían anunciado cierta unidad a fin de ponerle freno al pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo como consecuencia del tratado secreto de Itaipú.

Reuniones... idas y vueltas

El 11 de setiembre de 2019, Samaniego convoca a Centurión y Soares a una reunión en el número 253 de Eliseo Peralta entre Osvaldo Kallsen y Ecuador. El diputado llegó a reclamarle al militante del P-Mas por llegar tarde al encuentro pactado.

Dos días más tarde, el 13 de setiembre de 2019, Soares oficializó con Samaniego lo que denominó “Recuperemos al Mburicaó”, nombre con el cual conocían el proyecto de denuncias que presentarían contra Ferreiro.

“Como habíamos hablado en nuestra reunión vecinal, nos movemos motivados con el objetivo de recuperar nuestro querido arroyo Mburicaó”, comenzó diciendo.

“A continuación les envío un breve Memo en el que enumero acciones y requerimientos de tal manera a poner a funcionar la campaña ya nomás!”, agregó en sus conversaciones con Arnaldo.

Samaniego contactó a Soares con Norman Stanley, abogado, para que sea él quien asesore jurídicamente y se encargue del lobby ante la Fiscalía.

Días más tarde, el 25 de setiembre, Soares adelanta que había conversado con “Bachi”, quien sería el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez. “Le conté que ayer estuvimos juntos. Hablale y saquemos una conversa con él”, le dijo Soares a Samaniego. El diputado respondió diciendo que ya lo había hecho.

Señor Tractor y operación con HV

Mientras transcurrían las semanas y ante las comunicaciones cortadas, Soares se mostraba intranquilo debido a la falta de resolución. Pero esa insistencia terminaría arrojando dos iniciales de otro actor en las sombras del caso.

“Señor Tractor! Disculpá que te insista, pero estoy colgado en una situación que se me empieza a complicar. Te pido que hablemos y definamos qué vamos a hacer. Porque si no vamos a poder avanzar yo tengo que decidir qué hacer. Le tengo a gente encima mío que ya me empieza a presionar para definiciones”, escribió Soares el 15 de noviembre de 2019.

La respuesta de Samaniego fue corta, pero contundente: “Ok... ahora le meteremos a full. Le busco a HV y operamos”.

HV sería Hugo Velázquez, vicepresidente de la República designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos y esposo de Lourdes Samaniego, fiscala general adjunta.

Cinco días después, el 20 de noviembre, Samaniego habla de una reunión a la que Soares debía ir, pero no asistió. Y le entregan la fecha final: “Quiere q prepares para presentar la bomba para el lunes” (sic).

“Y lo tuyo q le digas a quién hablar” (sic), agregó Samaniego, haciendo referencia al juicio que debía afrontar Soares por el caso conocido como “coquitos de oro”, juicio que empezaría poco tiempo después.

Ya en enero de 2020, con la imputación y la renuncia de Ferreiro consumadas, las conversaciones entre Samaniego y Soares siguieron haciendo referencia a quien sería el vicepresidente. El 2 de enero de ese año, el exministro de la SEN escribió: “Buen día! No te olvides de saludarle por Año Nuevo a mi correlí aurinegro”.

El segundo del ejecutivo es reconocido hincha de Guaraní, club del que también es fanático el militante del PMAS.

Un día después, Soares insistió: “Atento a ver si hablamos con el aborigen!”. Ya en horas de la tarde, Samaniego le consultó si iría a la reunión en la que ya se encontraba él con otras personas a las que no menciona.

“Chapatín chaqueño y florero”

El 27 de noviembre de 2019, Soares presentó la denuncia y avisó a Samaniego mientras lo hacía. “Es FUNDAMENTAL asegurar ahora mismo que caiga en buenas manos, si no aseguramos eso ahora, puede ir a parar a cualquier lado (sic)”, puntualizó.

“Ahora se le dio entrada a la denuncia”, le avisó al diputado colorado.

“Tenés q publicitar. Escribile a Bachi y pedile q publicite. Ya hablé con él y está de acuerdo. Pero sería bueno q vos le digas (sic)”, le recomendó Samaniego, haciendo referencia a quien sería el diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez. El propio Soares había dicho tiempo antes que había conversado con el cuestionado legislador cartista de Presidente Hayes.

“Ya le escribí al Doctor Chapatín Chaqueño y al Florero. Ambos están enterados”, respondió Soares poco minutos después haciendo referencia a que ya había cumplido con las instrucciones de Samaniego de escribirle al diputado “Bachi” Núñez, originario de Villa Hayes (Chaco).

“El Florero ya operó”, respondió Samaniego enseguida. Aunque no dieron nombre, “florero” es un término con el que habitualmente se define al vicepresidente de la República.

“A Chapatín le pedí cobertura mediática. Insistile en eso”, agregó el diputado.

“Que vaya a una barrial”

Unas horas más tarde, ese mismo 27 de noviembre de 2019, Samaniego enviaría otro mensaje con nuevas instrucciones. “H quiere q vaya a Barrial” (sic), aclaró.

“De él nomás depende. Él sabe quien es buen jugador”, le respondió Soares.

La causa terminaría siendo presentada en la Unidad Barrial N° 3. En aquel entonces, la esposa del vicepresidente Velázquez, la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, era la responsable de las fiscalías barriales. La causa terminaría en manos de Stella Mary Cano, quien menos de un mes después ya inició con imputaciones a alrededor de una decena de personas solo con una fotocopia y sin gran claridad.

Soares reconoce reuniones

Camilo Soares, extitular de la SEN, reconoció ayer a ABC Color que conversó con varios actores políticos para tratar de destrabar las denuncias contra Mario Ferreiro.

“Hablé con Arnaldo, hablé con Dani Centurión, hablé con Augusto Wagner, con Blasco. Con varios actores políticos. Les planteaba ¿por qué se niegan a abrir la investigación?”, afirmó.

“Claro que me reuní con Cartes, porque en aquel momento Nenecho Rodríguez y Hugo Ramírez blindaban cualquier discusión”, dijo y reconoció haber hablado hasta con el vicepresidente Hugo Velázquez.

Soares dijo no recordar los mensajes citados en los que se hablaba de reuniones con el diputado Samaniego y la fiscala Stella Mary Cano, aunque reconoció haber ido al domicilio de ella. “Esos mensajes no fueron leídos en el juicio”, sostuvo.

Centurión contradice a Soares

Daniel Centurión, exprecandidato oficialista a la comuna capitalina, negó haberse reunido o haber conversado con el extitular de la SEN Camilo Soares, con respecto a las denuncias contra el exintendente de Asunción Mario Ferreiro.

“Yo nunca tuve trato con él, porque siempre confrontamos. Él jugaba un partido en contra de Mario Ferreiro y yo era un opositor”, sostuvo. Desconoció cualquier reunión con Soares sobre el caso.