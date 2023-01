Presentarán pérdida de investidura de diputados presuntamente sobornados por Cartes

Un total de 27 diputados colorados y dos “llanocartistas” serán incluidos en un pedido de pérdida de investidura colectiva, según adelantó Celeste Amarilla. La parlamentaria indicó que son 29 los colegas que estarían involucrados en los sobornos denunciados ayer por el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield.

Amarilla detalló que los liberales son Édgar Ortiz y María López. “En el caso de María quedó evidenciado varias veces que por plata se ha ausentado o votado a favor o en contra; esto lo sabe todo el Partido Liberal”, acusó.

Sobre Ortiz, hizo énfasis en que él participa de las reuniones de la bancada cartista y también actúa en bloque. Agregó que los colorados son de la bancada cartista, aunque muchos de ellos cambian de bando constantemente.

Se necesita mayoría simple

Detalló que solo se requiere de una mayoría simple, por lo cual es el momento perfecto para que los parlamentarios demuestren sus verdaderas intenciones.

“Todo depende de la valentía de mis colegas. Este es el momento en que deben demostrar dónde están parados. Les desafío a que voten por la pérdida de investidura, para que la ciudadanía vea quién es quién, porque los diputados sabemos bien cuáles fueron las leyes que se han pagado”, declaró para ABC TV.

¿Por cuáles proyectos fueron sobornados?

La diputada Amarilla citó algunos de los proyectos que fueron rechazados o aprobados gracias a los sobornos, según sus afirmaciones. Por ejemplo, mencionó el intento de incluir a tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de Seprelad.

También recordó el proyecto del “Margen de preferencia de industrias nacionales”, que -según Amarilla- solo beneficiaba a un laboratorio ligado al cartismo.

De la misma manera, citó la despenalización de las declaraciones juradas y los fallidos intentos de llevar a juicio político a Sandra Quiñónez. “Llegó a correr US$ 50.000 por voto”, aseguró en cuanto a la fiscala general del Estado.

La diputada aseguró que hay un “descaro permanente”, puesto que se pagó por voto, por ausencia o incluso “por ir al baño”. “Fue una vergüenza y me costó tres intentos de pérdida de investidura, estuve sancionada por decir esto, por decir que han llegado al Congreso con plata sucia, plata de Cartes y del narcotráfico”, sentenció.

Cabe mencionar que, según Estados Unidos, Horacio Cartes “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.