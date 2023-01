HC prometió US$ 1 millón a parlamentarios que apoyen enmienda, dice EEUU sin dar nombres

En el año 2017 fueron 25 los senadores colorados, liberales, de Unace y del Frente Guasú, los que orquestaron el atropello a la Constitución y un golpe parlamentario, junto a Horacio Cartes y Fernando Lugo, según recuerdan los archivos.

Sobrepasando la autoridad del entonces presidente del Congreso, Roberto Acevedo, en marzo del 2017 se instaló un “Senado paralelo” cuya función fue dar entrada y sanción a la resolución por la cual se dictaminó cambios en el reglamento interno de la Cámara de Senadores.

El trámite se realizó con miras a un proyecto de reelección presidencial vía enmienda de la Constitución.

Lea más: Los 25 que atropellaron el Senado

Una de la graves acusaciones contra HC

Entre las acusaciones dadas a conocer este jueves, contra Horacio Cartes, el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, mencionó el caso de la reforma constitucional.

“En el 2017, prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018″.

Si bien Ostfield se habría referido a este caso en particular, no dio nombre alguno, sin embargo, los archivos señalan a los 25 legisladores que intentaron seguir a tambor batiente el intento de enmienda de la Constitución Nacional que pretendía beneficiar al entonces presidente Cartes y al ex presidente Lugo.

Al menos tres de los mismos ya fueron expulsados del Senado por sus pares por otros hechos de corrupción y otro enfrenta juicio por corrupción durante su administración en un ministerio.