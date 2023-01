Abed expresa apoyo a Cartes y le recuerdan cómo le “movía la colita”

“Más firmes que nunca, mi querido líder”, afirmó en su cuenta de Twitter la diputada colorada Rocío Abed, adjuntando una fotografía en la que se la ve abrazando a Horacio Cartes.

El posteo se dio en muestra de apoyo al expresidente acusado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”, en una primera instancia, y sancionado económicamente con el bloqueo de cuentas a cuatro de sus empresas ubicadas en el país norteamericano.

Estas firmas son Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E. Las sanciones también afectan al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Además, entre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señala que Cartes mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre $5,000 y $50,000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes.

“Yo le muevo la colita”, afirmó Abed sobre Cartes

En el posteo de la legisladora, los internautas recordaron que ella misma podría ser una de las supuestas sobornadas por su defensa acérrima a HC. Tanto así que, incluso ella, dijo que “movía la cola” cuando lo veía.

“No le conozco (a Cartes), no tengo el gusto, me crucé en unos actos políticos, sí... pero por qué le tengo cariño, sí... yo le muevo la colita ahí cuando le veo a don Horacio porque me compró, conquistó mi corazón con cariño y con liderazgo (sic)”, manifestó en el programa Polémica en el Bar.

Abed no fue la única en pronunciarse de esa manera. Otra fue su colega colorada Del Pilar Medina, quien en una sesión de agosto de 2022 dijo: “Nos dicen perritos de Cartes. Sí, yo soy perrito de este señor, que está acá en mi curu (sic)”, mientras mostraba una foto de Cartes que tiene en su banca.