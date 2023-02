¿Puede Horacio Cartes “apartarse” de sus empresas sin vender sus acciones?

El economista Manuel Ferreira asegura que no existe otra forma de apartarse de una empresa que no sea vendiendo las acciones, por lo que cree que no están claros los términos utilizados en el comunicado de las empresas de Horacio Cartes, en que anuncia que se “apartará” como accionista del Grupo Cartes.