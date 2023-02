“Hasta yo estoy a la venta”, responde “Bachi” sobre oferta de su astillero

“Villa Hayes: importante astillero en venta, 39.200 m2 c/ infraestruct, en funcionamiento” (sic) dice el anuncio publicado en una conocida página digital de clasificados. Para sorpresa la comercialización involucra a Astilleros Villa Hayes SA, cuyo accionista es el diputado y aspirante al Senado por el cartismo, Basilio “Bachi” Núñez. Este último al ser consultado respondió: “Hasta yo estoy a la venta” y en un intento por desligarse dijo que no publicó nada, pero, tampoco desmintió el aviso en torno a un negocio de US$ 4.950.000.