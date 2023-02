TSJE deja fuera de carrera a candidatos del Partido Katuete

“El 17 enero presentamos nuestra documentación y recién el 1 de febrero nos informan que nuestras candidaturas fueron rechazadas por supuesta extemporaneidad. La resolución se cajoneó en la secretaría de Partidos Políticos. Se presentó un recurso en donde informamos que cumplimos en plazo las candidaturas, pero nos rechazaron”, se quejó Ana Jiménez, del Partido Katuete.

Al respecto el Dr. Hermes Medina, titular del Tribunal Electoral, primera sala, en donde fue tratado el expediente, negó que el Partido Katuete haya sido eliminado por la Justicia Electoral, sino más bien se debe a un error de procedimiento que se originó en la comunicación de oficialización de candidaturas y cuando se le informó del caso, entregaron los documentos fuera de tiempo.

“El día del vencimiento de la candidatura, 17 de enero, a las 17:50 presentaron la oficialización de sus candidatos. No es la vía, ni el lugar. No inscribieron a sus candidatos y el 3 de febrero a las 11:50 se presentaron a adjuntar los documentos. Eso ya se presentó fuera de plazo. No presentaron ante el Tribunal Electoral primera sala la inscripción. Ellos creyeron que eso se debía hacer frente al TEI, no siguieron el procedimiento”, dijo Medina.

Al respecto, la resolución TSJE Nº 108/2022 dispone dos ítems muy importantes: una es la carga de datos de listas y candidatos oficializados, con fotos en el Sistema de Inscripción de Candidaturas (SIC) hasta el 16 de enero. Así también, los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas deberán inscribir a los postulantes ante el Tribunal Electoral de la Capital hasta el 17 de enero de 2023.