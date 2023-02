“Llama poderosamente la atención el cambio de postura de Jiménez”, dice senador

La crisis institucional en la Corte Suprema de Justicia se instaló luego de que el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez rechazara en varias oportunidades el cargo de vicepresidente segundo. Su cambio de posición sorprendió a varios actores políticos que destacaban su posición inicial.

“Llama poderosamente la atención el cambio de postura del ministro Eugenio Jiménez. Creo que trae más preguntas que respuestas y más oscuridad que luz, porque cuando uno toma una postura que cree es la correcta la tiene que defender hasta las últimas consecuencias, sobre todo si cree que está en la verdad, en la razón”, dijo el senador y líder de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), Stephan Rasmussen.

El senador siguió diciendo que para su sector había mucha lógica en la posición del ministro, quien señaló que no quería asumir ese cargo porque no era candidato y que por esa razón no podían obligarlo a asumir.

“Yo creo que dar el brazo a torcer y rendirse ante la presión de una mayoría no es el camino, por lo menos esa es nuestra postura en todas las decisiones que tomamos en el Congreso, que en la mayoría de las ocasiones perdemos en nuestra postura, pero la mantenemos y la defendemos con la mayor fuerza posible porque creemos que es lo correcto, entonces yo creo que acá ganó una mayoría aplastante ante una decisión correcta y lógica lastimosamente”, cuestionó el legislador patriaqueridista.