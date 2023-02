Jiménez Rolón recula y acepta la vicepresidencia segunda de la Corte Suprema

En un sorpresivo cambio de postura, el ministro Eugenio Jiménez Rolón aceptó hoy la vicepresidencia segunda de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2024, luego de ratificar en varias sesiones anteriores que no aceptaba la designación, teniendo en cuenta que el pasado 3 de febrero (día de la elección de la nueva mesa directiva del máximo tribunal) rechazó su postulación para el cargo.

“En la sesión del 15 de febrero dije que la situación sería diferente si hubiese imposibilidad de llenar el cargo. Desde el comienzo, mi posición fue clara, pero en ese momento no se estaba en la situación de doble oposición. Ahora, los dos ministros de la Sala Civil estamos en esa misma posición, por eso considero que sí hay carga pública. Las circunstancias han cambiado y esto no me deja otro camino que el de acatar la decisión de la mayoría”, fundamentó Jiménez Rolón al aceptar la designación.

Lea más: Pleno de la Corte vuelve a analizar el caso Eugenio Jiménez y la vicepresidencia segunda

Con esta decisión se completa el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para el presente periodo, con el ministro César Diesel Junghanns como presidente, la ministra María Carolina Llanes en la vicepresidencia primera y el ministro Eugenio Jiménez Rolón como vicepresidente segundo.

Jiménez Rolón aceptó imposición de la mayoría

La elección de autoridades de la máxima instancia judicial para el periodo 2023-2024 tuvo lugar en la sesión plenaria del 3 de febrero pasado. El ministro César Diesel Junghanns fue designado como presidente y la ministra María Carolina Llanes en la vicepresidencia primera.

Antes de la votación para la vicepresidencia segunda, el ministro Eugenio Jiménez Rolón tomó la palabra y solicitó al pleno la exclusión de su nombre de la votación, con el argumento de que “antes que colaborar, puedo obstaculizar”. A pesar de la petición, Jiménez Rolón fue designado para el cargo por cinco votos, mientras que el ministro César Garay obtuvo uno.

Lea más: "Fascismo puro y duro" contra Eugenio Jiménez en la Corte, afirman en el Consejo de la Magistratura

En la sesión del pasado miércoles 15 de febrero, los ministros Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera trataron de justificar la imposición e incluso realizaron veladas amenazas de eventuales “consecuencias” contra Jiménez, en el caso de no someterse a la mayoría.

Estas “amenazas” motivaron que los ministros que estaban en contra del atropello se retirasen y, con ello, la sesión quede sin quorum, con cuatro miembros.

Con respecto a su elección, Jiménez Rolón expresó en la sesión de hoy que le resultó llamativo que cinco de sus colegas hayan votado por él después de pedir que retiren su nombre de la votación para la vicepresidencia segunda. Resaltó que “la mayoría es esencial, pero también tiene sus limitaciones”, para finalmente aceptar el cargo.

Lea más: Escándalos desacreditan a la más alta esfera judicial

¿El ministro César Garay cambió de postura?

En la sesión del 3 de febrero el ministro César Garay, quien obtuvo un voto para la vicepresidencia segunda, expresó que no tendría inconveniente para asumir el cargo, ante la negativa de su colega Eugenio Jiménez Rolón para aceptar la designación.

“Estoy comprendido en las generales porque la única magistratura que queda legítima y válida para eventualmente ocupar y ejercer tan excelsa función y distinguida magistratura como lo es la vicepresidencia sala civil, comercial y laboral es la de quien está hablando entonces francamente yo, por inocultable decencia tengo que expresar eso, estoy comprendido”, fue lo manifestado por Garay.

Sin embargo, lo expresado en la sesión de hoy por el propio Jiménez Rolón da a entender que el ministro César Garay cambió de postura y decidió rechazar el cargo, pese a que el integrante de la Sala Civil no dio a conocer públicamente su cambio de posición.

Lea más: Terna para la Corte: Consejo de la Magistratura anula examen ante sospecha de fraude

Al parecer, tampoco lo hizo internamente, pues en la sesión plenaria de hoy, una vez que el ministro Jiménez Rolón aceptó el cargo, el ministro Manuel Ramírez Candia pidió la palabra.

“Sin ánimo de reabrir el debate”. empezó diciendo el ministro de la sala penal, al que Diesel interrumpió con ”que.. ya... pasó”. Sin embargo, Ramírez Candia continuó en uso de la palabra y dijo lo siguiente:

“Además de ratificar la posición que sostuvimos acompañando la posición del Dr. Jiménez Rolón. La consulta es: Se ha hecho referencia a un “cambio de situación”. ¿Eso implica que el Dr. Garay no aceptó la vicepresidencia?”, preguntó, en atención que Garay nada dijo al respecto.

“No, no, pasa que ya se había leído lo expuesto por el ministro Garay en su momento. Está en el acta”, respondió el ministro César Diesel dando por cerrado el debate sobre el caso y dejando aún más dudas sobre la decisión del ministro César Garay.