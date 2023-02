Es llamativo y preocupante lo que pasa en la Corte, dice Rasmussen

Según Stephan Rasmussen (PPQ), esta “jugada corresponde a un sector dentro de la Corte Suprema de Justicia, que no respeta la voluntad de una persona que no desea asumir el cargo”. El senador considera que a uno no se le puede imponer el puesto de manera arbitraria, eso es básico y constitucional.

“Por eso, considero que los ministros que realizan esta maniobra, con su actuar dejan muchísimo que desear, y realmente decepcionan, si son tantos los que se encuentran en este grupo, por qué no asumen todos ellos la mesa directiva”, manifestó.

El legislador del PQ entiende que una mayoría de los miembros de la Corte están preparando una jugada a las escondidas, seguramente ya para el año que viene. Indicó que es preocupante que quienes deben dar el ejemplo de respeto al Estado de derecho y sobre todo a la libertad de las personas dan un ejemplo y una conducta irracional y con objetivos bastante oscuros”, puntualizó Rasmussen.

La salida ante la crisis institucional

Para el senador, existe una sola salida, que es respetar la voluntad y la libertad de las personas, en este caso del ministro Eugenio Jiménez, que desde un principio dijo que no es candidato.

“No entiendo cómo estos cuatro o cinco ministros de la Corte no se dieron cuenta de que están cometiendo un grave error. Hay que respetar la voluntad personal, es uno de los principios fundamentales en nuestra constitución, que precisamente habla de la libertad de los ciudadanos”, indicó.

Agregó que está dentro de la libertad de los ciudadanos tomar decisiones por cuenta propia, a no ser de que sea una sanción, “asumir un cargo no puede ser una sanción”, dijo el senador patriaqueridista que busca ser reelecto en el próximo periodo parlamentario que asume este 1 de julio.