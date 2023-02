Manipulación en el Jurado es indignante, afirma jurista

-Usted fue una de la primeras en manifestar su alarma sobre la violación de la ley en la elección del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados...

- Estas leyes que se van poniendo en vigencia lo que buscan es la independencia de los jueces. El modelo de enjuiciamiento de magistrados en Paraguay era un modelo inquisitivo utilizado como una herramienta de presión hacia los jueces y fiscales: ejemplo público, el caso González Daher...

- Usaban como un garrote...

- Como un garrote. Tenian sometido a jueces y fiscales. Esta nueva ley vigente desde 2021 fue resultado de acuerdos políticos. El objetivo era el cambio de modelo del funcionamiento del Jurado de Enjuicimiento producto de acuerdos políticos importantes. Para nosotros que venimos mirando el funcionamiento del sistema judicial era muy importante la aplicación de esa ley. Fue una ley muy peleada, muy debatida, negociada. Por eso es absolutamente indignante que el Presidente y las autoridades del Jurado, que tienen la gran responsabilidad de conocer el contenido de la ley lo hayan violado así tan arbitrariamente. Recurren a toda una artimaña para elegir a Bogarín según la interpretación que ellos hacen de la vigencia de la ley. La situación fue escandalosa. Fue una violación aviesa y pública. A partir de una análisis y advertencia del doctor Enrique Kronawetter en una sesión del Consejo de la Magistratura, la sociedad pudo tener un conocimiento más acabado de lo que estaba sucediendo.

- Iba a quedar impune...

- Probablemente iba a quedar impune. El hecho de que un miembro del Consejo, en una sesión del Consejo lo haya presentado en forma muy detallada le da una connotación diferente. Lo que prima en este país es la cultura de la desvalorización de las normas. Como se ve, muchas autoridades arman toda una estrategia para avanzar en el avasallamiento de las instituciones...

- Imagínese aquellas instituciones donde no se controla nada...

- Ni siquiera pidieron disculpas. Lo que en este caso hubo fue una combinación virtuosa entre una mirada de la sociedad civil y medios de prensa y una denuncia que lo hace el doctor Kronawetter desde el Consejo de la Magistratura que ayudó bastante a encontrar todo este escenario...

- Nadie los sanciona. Piden disculpas y ya está...

- La herramienta de sanción lo da la propia ley que establece el juicio político cuando cometen faltas en sus funciones y comete delitos los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Yo creo que el doctor Paciello como Bogarín no tienen legitimidad para continuar como representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado. Estoy segura que ellos van a buscar su reelección en diciembre. Una buena sanción debería ser que los gremios no le vuelvan a dar el voto de confianza.

- Kronawetter dispensó a Paciello. Dijo que no estuvo en las sesiones anteriores y que desconocía la maniobra...

- El desconocimiento de la ley no justifica su no cumplimiento y su no aplicación. Es su obligación conocer el contenido de la norma. Es una norma que regula el funcionamiento de la institución de la cual ellos forman parte.

- ¿Ellos pueden ser removidos por un juicio político?

- La propia ley establece que pueden ser sancionados por el juicio político. Pero entrar en ese debate es entrar en honduras. Lo cierto es que hay una cultura de desavalorizacion de las normas...

- Lo llamativo es que se produce en instituciones sensibles como el Jurado, de nefastos antecedentes... No se produce ningún escarmiento.

- Eso se debe básicamente a la debilidad de nuestras instituciones. Lo ilegal ya es normal. Ellos creen que con anular la sesión donde se produjo la violación ya es suficiente para corregir la picardía. En medio de esta cultura de la ilegalidad, estos dos abogados estarán eligiendo en estos días a nada más y nada menos que al nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (en sustitución de Antonio Fretes). Los procesos son muy débiles y no apuntan para nada al fortalecimiento de las instituciones.

- ¿Porqué hay que separarlos de sus cargos?

- Ellos han despreciado asumir el esfuerzo que se requiere para ocupar cargos de tamaña responsabilidad.

- Bogarín dice que es una campaña en su contra y su grupo político...

- Supongo que entenderá así. Claramente no es un ataque contra su persona. Se trata de un procedimiento ilegal del cual él formó parte. El hecho de que se haya anulado una sesión de la mesa directiva del Jurado de Enjuiciamiento es una situación inédita. No hay antecedentes, no tenemos un registro histórico de que algún colegiado haya anulado una sesión admitiendo públicamente que violaron la ley para elegir a sus autoridades. Al anular la sesión todos demuestran públicamente que estuvieron involucrados en la violación de la ley. Es una situación inédita en el sistema judicial.

- El Jurado es el verdugo de los jueces, fiscales y defensores...

- El juzgamiento que se hizo a González Daher y su secretario, el tráfico de influencia que se operaba desde ahí, detrás de esa cabeza del Jurado existen numerosos poderes fácticos, económicos, políticos.

- Dicen que hay hasta un pacto político que incluye a la Corte Suprema. Por eso el incidente con el ministro Eugenio Jiménez...

- En realidad, qué pacto hay detrás no lo puedo decir porque no tengo conocimiento pero desde hace un tiempo, la ciudadanía puede ser testigo privilegiado de sus sesiones porque son públicas. Se transmiten. Entonces, ese es el valor y el poder de la publicidad. Se nota claramente que hay una crisis también en el seno de la Corte.

- ¿No le produce una decepción ciertas actitudes de los nuevos miembros? Había esperanzas de que iban a venir nuevos aires de credibilidad...

- A mí me parece que las crisis son importantes. Llevan a procesos de aprendizaje. La sesión de la Corte de la vez pasada fue una sesión de mucho aprendizaje porque escuchamos de uno de los ministros su fundamentación. Eso nos lleva a entender cómo piensa cada uno de ellos. Eso apunta también a un fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Este incidente sincera el funcionamiento de la institución y nos ayuda a mirar cómo actúan las autoridades...

- ¿No es hora de buscar el escarmiento a los que le faltan el respeto a la institucionalidad?

- Avanzar solo con pequeños parches, con pequeños cambios no nos va a llevar lejos. Debemos llegar a un gran pacto social para reformar en serio el Poder judicial. Este pacto debe ser iniciativa de los partidos. Los partidos tienen que ayudar a a darle una mirada más institucional, menos egoísta con relación a sus intereses. El pacto social debe ser importante, de otro modo no vamos a poder lograr la reforma que aspiramos.

- ¿Porqué no ayudan los nuevos a forjar esa nueva institucionalidad?

- Los esfuerzos que puedan hacer los ministros actuales y las expectativas ciudadanas que se tuvo cuando ingresaron personas de la calidad de Carolina Llanes, Alberto Martínez, etc. se van a diluir en el engranaje administrativo burocrático como de hecho está sucediendo en el Poder Judicial. Tenemos que desmontar estructuras de poder que están muy fortalecidos dentro y fuera del sistema judicial.

-Es posible que el ejercicio del poder despoje y tergiverse la misión que se plantearon al ingresar las nuevas autoridades?

- Es posible que sea así. Hay magistrados que ingresaron con intenciones de llevar adelante la reforma pero se encuentran con numerosos obstáculos. La estructura burocrática anula sus intenciones.

Por eso le hablo de la necesidad de un pacto importante. La Corte Suprema, los actores políticos, actuales y futuros, ahora que vamos a tener un cambio de Gobierno en las elecciones del 30 de abril, creo que deberían sentarse y diseñar una hoja de ruta para avanzar en una institucionalidad del Poder Judicial.

- ¿Qué dicen los dirigentes de los partidos?

- En la Concertación, nuestra entidad presentó tres aspectos que se debería pensar; primero, un nuevo funcionamiento orgánico de la Corte Suprema de Justicia. Un punto fundamental es dibujar un nuevo modelo de funcionamiento de nuestra Corte. Para lograr eso se necesitan acuerdos políticos.

- Usted es parte de la Concertación?

- Yo no soy miembro pero como órgano especializado nos ha solicitado algunos puntos para abordar lo que podría ser una reforma judicial.

- Esta organización que usted representa es a nivel nacional...

- Son dos entidades. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay que es una organización de investigación. Somos varios abogados que trabajamos en investigaciones, aparte, represento al Paraguay en el Centro de Justicia de las Américas (Ceja) que es un organismo de la OEA que aglutina las reformas judiciales en Latinoamérica y el Caribe. Soy presidenta ahora de su consejo directivo desde enero.