Fiscalía casi favoreció al “mecánico de oro” en causa por planillerismo

El pasado 28 de febrero se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Cynthia Lovera en el marco de la causa que pesa contra Miguel Carballo por cobro indebido de honorarios. El fiscal Francisco Cabrera, con vínculo familiar cercano a gerentes del Grupo Cartes, solicitó la aplicación de “criterio de oportunidad” al procesado.

Lovera comunicó que tenía en su poder la resolución por la cual la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificaba la presentación realizada por el agente del Ministerio Público, que asistió telemáticamente a la audiencia.

Al momento de hacer uso de la palabra, Cabrera también confirmó que se ratificaba en el requerimiento fiscal que había sido presentado el 10 de enero pasado. Curiosamente, la Fiscalía realizó la presentación en plena feria judicial.

El Ministerio Público pretendía liberar de una pena mayor a Carballo a cambio del pago de G. 29 millones, un valor que está muy por debajo de todo lo que percibió en la Cámara de Diputados, según los informes de esta última institución.

Aceptó los hechos

Manuel Chávez Caballero, abogado de Carballo, dijo allanarse al requerimiento planteado por el Ministerio Público. “Mi representado acepta la salida procesal y acepta los hechos atribuidos por el Ministerio Público y ofrece la reparación total del daño indicado”, señaló el abogado.

De acuerdo a las publicaciones de ABC Color, que luego fueron confirmadas por informes de la propia Cámara de Diputados y la Fiscalía, Carballo cobraba su sueldo en el Poder Legislativo sin presentarse a su lugar de “trabajo”.

Cámara Baja se opuso a acuerdo

Tuvo que ser el abogado de la Cámara de Diputados, Luis Cáceres Ayala, quien presentó la oposición a la medida, por considerar que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 191 del Código Procesal Penal.

“Al tratar de considerar la insignificancia del hecho por el reproche reducido de autor, no consideramos que la lesión producida por el imputado ha producido una lesión social considerable, ya que está demostrado que percibió salario u honorarios estando impedido para hacerlo”, sostuvo.

Más de G. 80 millones

Cáceres Ayala reconoció que el monto planteado como “reposición” era importante. “A nuestro parecer no se ha dilucidado la verdadera cantidad”, señaló el abogado.

“En la denuncia, se corroboró que el monto total percibido de forma irregular sobrepasa la suma de G. 80 millones”, afirmó Cáceres.

Un mecánico “millonario”

Carballo comenzó a trabajar en la función pública el 6 de julio de 2007, en la Municipalidad de Asunción, con un salario de G. 1.800.000, que luego fue aumentado a G. 2.300.000. El 22 de enero de 2008, ascendió como jefe de Transporte de la Comuna y su sueldo fue G. 3.000.000.

El 10 de julio de 2008 asumió como director de Abastecimiento y su salario escaló a G. 5.492.240.

El 18 de junio de 2013, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, lo nombró como asesor con una remuneración de G. 6.098.000. Desde el 2007 al 2017, Carballo percibió como funcionario G. 951.318.446.

Fortuna injustificada

Si bien su salario no era despreciable, este no se condice con su millonario patrimonio, ya que compró el shopping Vía Bella (Carmelitas) por G. 1.900 millones; un departamento por G. 450 millones y le prestó US$ 300.000 a la exdiputada Cynthia Tarragó, a la par de poseer vehículos valuados en G. 50.500.000 y US$ 62.000.

Desde el 2013 al 2017, depositó G. 1.500 millones en una entidad bancaria, y desde 2009 al 2016 depositó US$ 1.600 millones en una caja de ahorro y tenía otras cuentas de G. 229 millones.

Carballo estuvo ligado al condenado Víctor Bogado

Si bien la pena fue ínfima, el “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo Gómez ya fue condenado en 2021 por otra causa, en ese caso por enriquecimiento ilícito.

Durante el juicio que se le siguió, el Tribunal determinó que el “mecánico de oro” no pudo justificar el origen de alrededor de G. 4.500 millones.

A pesar de la gravedad de los hechos, Carballo fue condenado a apenas dos años y medio de prisión. Ahora, en la causa por presunto cobro indebido de honorario, el Ministerio Público pretende evitarle una pena de cárcel.

Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de seis años y seis meses de prisión, el Tribunal integrado por los jueces Víctor Medina, Elsa García y Olga Ruiz dictó una pena exigua que, pese a la apelación del fiscal Luis Piñánez, fue ratificada posteriormente.

Hay que recordar que el “mecánico de oro” era apadrinado por el exsenador Víctor Bogado (ANR, HC), quien también posee antecedentes con condena firme como cómplice por cobro indebido de honorarios, en el marco de la causa conocida como el de la “niñera de oro”.

La condena contra Bogado fue dictada en 2019, y fue ratificada en todas las instancias, lo que a su vez motivó su expulsión de la Cámara de Senadores.

En dicho proceso, la niñera de la familia de Bogado, Gabriela Quintana, además de prestar servicios personales a la familia del exlegislador a costa del Estado, también percibió doble salario, tanto de la Cámara de Diputados como de Itaipú Binacional.

El exsenador Bogado se volvió a presentar en las pasadas elecciones de diciembre del año pasado, esta vez como candidato a diputado de Asunción por el Partido Colorado, pero perdió catastróficamente.

Pese al respaldo del Honor Colorado y ser habilitado por el Tribunal Partidario, pese a su condena, Bogado quedó fuera de la lista a Diputados.