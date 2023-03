Itaipú: acuerdan definir la tarifa, pero Brasil guarda silencio sobre revisión del Anexo C

El ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, embajador Mauro Vieira, realizó ayer un breve visita a nuestro país, por primera vez como jefe de la diplomacia de su país, tras la asunción del presidente Luíz Inácio Lula Da Silva, el 1 de enero pasado.

Vieira, diplomático de vasta trayectoria -excanciller de Brasil en el gobierno de Dilma Rousseff (2015-2016)- hizo primeramente, una visita protocolar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de López. De ahí, el jefe de Itamaraty se trasladó a la Cancillería para mantener una reunión de trabajo con su colega paraguayo Julio César Arriola.

Lea más: Demoras en relevos en Itaipú, en Brasil tienen explicación política

Al término, ambos ministros informaron de los temas tratados en el encuentro bilateral. Fue una comparecencia de prensa sin preguntas. Arriola dijo que coincidió con su homólogo “en la importancia de definir, a la brevedad, las bases presupuestarias de este año, con miras a fijar la tarifa a ser ofertada por la Entidad para el 2023″

“Recordemos que este proceso se encuentra aún a nivel técnico de la Itaipú Binacional”, expresó. Seguidamente, Arriola, agregó: “Comunicamos al canciller Vieira el “compromiso de trabajar con el Brasil y con las nuevas autoridades que resulten electas en abril próximo para una transición armoniosa, periodo en el que les daremos todo el apoyo necesario al gobierno entrante, de modo a que tengan las condiciones propicias para iniciar el diálogo binacional para la Revisión del Anexo C y de todos los demás aspectos que ambos países acordemos abordar”.

Vieira celebró la “cooperación en el ámbito de Itaipú Binacional, cuyo Tratado cumplirá muy pronto sus 50 años”. “Registramos, con satisfacción, la cancelación total de la deuda (que ascendió a unos US$ 17.600 millones), relativa a la construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaipú el pasado 28 de febrero”, dijo.

El canciller Vieira no mencionó sobre las negociaciones pendientes que se relacionan con el Anexo C y el Tratado de Itaipú, tratativas que figuran apenas como otro tema de la cargada agenda que se debe negociar con el Gobierno del Brasil, porque el 13 de agosto caduca el plazo de 50 años de vigencia de “las disposiciones” del Anexo C.

Lea más: ¿Qué es el Anexo C del Tratado de Itaipú y por qué se revisa este año?

Esperan nuevo asunción del nuevo Gobierno

El nuevo director general brasileño designado, el diputado federal por el Partido Trabalhista, Enio Verri, del Estado de Paraná, aún no fue puesto en posesión del cargo, había adelantado días atrás que el gobierno de Lula esperaría que el gobierno paraguayo que emerja de las elecciones del 30 de abril asuma en agosto para que se inicien las tratativas relacionadas con la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Lea más: Revisar el Anexo C es el desafío tras la cancelación de la deuda de Itaipú, señala Feprinco