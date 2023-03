Euclides plantea cogobierno con ANR si Peña gana y lo tildan de satélite

“Sí quieren que yo me una a ustedes, persuádanme no me ataquen”, indica el aspirante al Palacio de los López, Euclides Acevedo en su primer tweet del hilo publicado este viernes cerca del mediodía, dirigiéndose a los integrantes de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay.

Acusó a la agrupación política de querer “defender una democracia a la que terminan atacando”, agregando que tampoco buscan un contrato de adhesión. Además, afirmó que el afán de ganar las elecciones hace prometer cosas que no se pueden cumplir, considerando que el tema de la unidad se va a ir discutiendo con mayor intensidad.

Acevedo y su mensaje al Partido Colorado

Aseguró que el Partido Colorado está pasando por su peor momento, ya que tienen dos opciones: abroquelarse y, si sobreviven, hacer un cogobierno con él.

“Nosotros proponemos un cogobierno de salvación nacional. El único que puede garantizar la estabilidad los próximos cinco años, soy yo. Tenemos que buscar la manera de hacer prosperar a esta nación. Nosotros buscamos la resurrección económica”, sentenció en su perfil de la red social.

Usuarios responden a Euclides y lo tildan de satélite cartista

Tras estas declaraciones del aspirante a la Presidencia, varios usuarios le respondieron, tildándolo específicamente de satélite cartista, siendo que con su candidatura estaría ayudando más a restar votos a la Concertación, dispersando los mismos y favoreciendo al candidato colorado, Santiago Peña.

El usuario Oncolito respondió a Euclides recordándole que siempre fue cogobierno de los colorados, haciendo alusión a cuando fue Ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Por su parte, Arami O’hara tildó a Acevedo de “estar”, de no lograr o dejar un legado, pero sí de figurar. Además de acusarlo de tener complejo de Dios, lo trató de “Charlatán”.

Otros usuario no escatimaron calificativos y directamente lo acusaron de no tener votos y ser un satélite funcional al cartismo, pese a que tanto Euclides como su candidato a vicepresidente, Jorge Querey, lo niegan constantemente.