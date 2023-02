Elecciones 2023: dupla Acevedo-Querey se ratifica en que no descabalgará

En conferencia de prensa este viernes, los candidatos a presidente y vicepresidente de la República por el movimiento opositor Nueva República, Euclides Acevedo y Jorge Querey, se afirmaron en que no descabalgarán de la carrera hacia las elecciones generales del 30 de abril, expresando confianza en que llegarán a la victoria y anunciando al senador Miguel “Kencho” Rodríguez (Frente Guasú) como “conductor” de su campaña.

“Hemos designado al senador Miguel “Kencho” Rodríguez como conductor único del proceso electoral que nos va a llevar a la victoria”, dijo Acevedo, agregando que “estamos tan seguros (de su eventual victoria) que nos permitimos convocar a todas las fuerzas democráticas alrededor de un verdadero proyecto de inteligente acuerdo político”.

Lea más: Dicen que “mafia” miente y niegan división opositora

Acevedo, quien fue canciller durante el actual gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, reiteró que la plataforma de su proyecto político “se basa en la seguridad” porque “si no hay seguridad no hay Estado” y prometió apoyo a las fuerzas militares y policiales para “respetar y hacer respetar las instituciones republicanas”, prometiendo además tener como principal enemigo al crimen organizado.

Acevedo también abogó por “una política educativa liberadora contra el coloniaje cultural” y prometió que su gobierno dará importancia a los movimientos culturales para “construir un nuevo pensamiento”, y que tendrá como protagonistas a las mujeres.

Finalmente se comprometió a apoyar al “Paraguay productivo”.

Ni una llamada de Alegre

El senador Jorge Querey, candidato a vicepresidente, insistió en que no puede haber “unidades o caminar juntos hacia un proyecto si no hay acuerdos políticos previos”, y que al no existir esos acuerdos actualmente con la Concertación Nacional, que propone como candidato a la Presidencia al liberal Efraín Alegre, “decimos que no al continuismo de las conducciones tradicionales y vamos al 30 de abril sin descabalgar”.

“Esta campaña no se acompañó de un intento de diálogo, no hubo una sola llamada, una sola comunicación” de parte de Alegre, afirmó el senador.

Lea más: Querey aspira a la Vicepresidencia para un cambio de modelo

Sin embargo, reiteró que su movimiento siempre está abierto al diálogo y “pedimos el apoyo de todos los republicanos de cualquier color”.

Querey insistió en la importancia de conseguir no solo una victoria electoral sino también gobernabilidad, señalando que en el pasado hubo casos de mayorías opositoras en el Senado que no pudieron ser ejercidas o mayorías del Partido Colorado neutralizadas por conflictos internos.

“No es posible la gobernabilidad sin un gobierno tricolor que responda con capacidad”, agregó.

Lea más: Querey: “Creo que el adversario más importante del proceso electoral es Santiago Peña”

Acevedo, por otro lado, habló de “señales muy claras, muy serias, muy generosas” de parte de referentes de la Concertación, agregando que “estamos abiertos a todo tipo de concertación y esperemos que se abran las puertas para todas las fuerzas democráticas”.

Persecución “inmisericorde” a Cartes

En referencia a acusaciones hechas por sus adversarios de que la fórmula Acevedo-Querey es un “satélite” que obedece a los intereses del expresidente Horacio Cartes, quien apoya la candidatura del candidato presidencial colorado Santiago Peña, Querey dijo que se trata de una “campaña de demolición mediática” en contra del proyecto de Nueva República.

Agregó que su gobierno perseguirá de forma “inmisericorde” a “organizaciones que se vinculan a la industria tabacalera y el lavado de dinero”, señalando que existen “sendos documentos” que vinculan al expresidente Cartes con “el tráfico de cigarrillos y otros tráficos”, documentos que la Fiscalía ha “cajoneado”.

Lea más: Senador dice que Paraguay es “corredor logístico de diferentes tráficos”

Sobre las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos al expresidente Cartes, al que el gobierno del país norteamericano acusa de “corrupción significativa” y vínculos con el terrorismo, el senador Querey expresó preocupación por las transferencias de acciones de Cartes en varias empresas en respuesta a las sanciones, señalando que podrían convertirse en “blanqueo masivo” del capital del actual presidente del Partido Colorado.

“Si se hacen transferencias de acciones sin esclarecer el origen presuntamente ilícito de ese dinero, se está blanqueando”, subrayó.

El factor Lugo

Ante consultas sobre la postura del senador Fernando Lugo – quien continúa en Argentina recuperándose de un accidente cerebrovascular que sufrió en agosto – ante los apoyos divididos del Frente Guasú-Ñemongeta en la carrera presidencial de la oposición, el senador Querey reiteró que no considera ético hablar de política con un paciente en recuperación.

Lea más: Fernando Lugo no debe hacer campaña política, recomienda Querey

Acevedo, por su parte, comentó que “hace mucho tiempo” realizó una visita a Lugo en Argentina, pero que fue “de solidaridad, amistosa y de entretenimiento lúdico”, sin tocar asuntos políticos.

“La recuperación es auspiciosa, creo que es lenta pero se comunica perfectamente, lo vimos bien, bajó de peso”, dijo.