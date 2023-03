Efraín Alegre pide ir a votar para evitar más humillaciones en los hospitales públicos

“El 30 de abril no podemos fallar, porque la jahecháva cada día la oikóva ñane retãme ndaipóri... no tenemos gobierno, no hay ministros y médicos porque están todos en campaña”, dijo Efraín Alegre durante su gira con Soledad Núñez por Misiones el fin de semana.

“Eso no puede ser, nunca más debe ocurrir semejante humillación, mucho menos a una madre paraguaya, a una niña, cuyos derechos deberían ser inviolables”, puntualizó el presidenciable por la Concertación Nacional.

El cartismo “presiona”

Por otra parte, se refirió al corrompido sistema judicial del país. Aseguró que nuevamente la mafia busca meter mano en la Corte Suprema de Justicia, en la conformación de terna para la selección del próximo ministro de la Corte, cuya definición demora desde hace varios días en el Consejo de la Magistratura, por la presión que ejercen sectores colorados, especialmente el cartismo, dijo.

“Nuevamente quieren colocar a aquel que hace trampa en la Justicia, por lo que tenemos que estar en alerta los paraguayos. El Paraguay necesita instalar un Poder Judicial independiente que pueda precisamente castigar a la corrupción y a la mafia”, afirmó Alegre.

Agregó que el candidato del cartismo para la Corte es una persona poco ética.

“Ese señor tiene nombre y apellido, Rubén Darío Romero, quien es doctor a través del fraude, quien copió para su tesis el trabajo de otro profesional. A ese es a quien quieren colocar como ministro del Poder Judicial”, manifestó el postulante a la Presidencia.