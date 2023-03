HC anuncia la disolución y se despide del Grupo Cartes

El expresidente de la República Horacio Cartes, publicó un video en el cual se despide de su grupo empresarial y anuncia su disolución. Los motivos de su salida están directamente relacionadas con las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos. “Muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron y ante esto he decido no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias por lo que prefiero dar un paso al costado”, expresó.