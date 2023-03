Congreso extiende Pytyvõ 2.0 a trabajadores independientes y comerciantes formales fronterizos

A través de la normativa se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a otorgar un subsidio monetario de hasta el 50% (G. 1.275.153), del Salario Mínimo Legal Vigente, que es de G. 2.550.307 para los trabajadores independientes, cuya actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios a las empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimientos, como también, a los trabajadores independientes y comerciantes formales.

Los beneficiarios de la normativa deben residir en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, y quienes fueron beneficiados con el programa Pytyvõ 2.0, previsto en la Ley Nº 6587/2020.

La normativa establece que el mecanismo de solicitud, concesión y materialización del subsidio será, única y exclusivamente a distancia y vía electrónica. Asimismo, Hacienda se encargará de realizar la habilitación de cuentas en entidades bancarias, financieras, de billeteras electrónicas u otra modalidad de pago, en cualquiera de las instituciones o en Entidades de Medio de Pago Electrónico (EMPES) u otras empresas, para el pago de los subsidios a los beneficiarios.

Constitución de un fideicomiso

En el proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a constituir un fideicomiso, que estará administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF). A tal efecto, Hacienda, en carácter de fideicomitente, transferirá gradualmente al fideicomiso un monto de hasta US$ 20.000.000, con los recursos obtenidos de la ley, con la finalidad de que el fiduciario conceda créditos en mejores condiciones que el promedio del sistema financiero, con características flexibles y favorables.

Los créditos serán a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de los sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimientos, y a trabajadores independientes formales, cuya actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios a las empresas dedicadas a los sectores mencionados, como también a trabajadores independientes y comerciantes formales que residen en las ciudades ya citadas.

El senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG) durante el tratamiento, en la última sesión del Senado mencionó que el proyecto vino a destiempo al Senado, pero que la Cámara de Diputados considera que se debe seguir a pesar de que ya pasó el covid. La comisión de Hacienda recomendó al pleno ratificarse en su sanción inicial, pero no reunió los votos.

La senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) mencionó que las personas beneficiadas no tienen la culpa de no recibir a tiempo el apoyo económico que necesitan y culpó de la demora al Congreso. Indicó que en este momento no pueden reactivarse las actividades en las ciudades que son frontera con la Argentina.