Corte: Martínez Simón niega que haya “maniobra” para ubicar a leales al cartismo en Sala Constitucional

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro Alberto Martínez Simón, de la Corte Suprema de Justicia, negó “rotundamente” que exista un plan para evitar que el nuevo ministro de la Corte, Gustavo Santander, asuma la Sala Constitucional e instalar en esta a alguien afín al expresidente de la República Horacio Cartes.

Fuentes informaron a ABC Color que los ministros Luis Benítez Riera, César Antonio Garay, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y César Diesel habrían acordado ubicar a Martínez Simón, miembro de la Sala Civil, como integrante de la Sala Constitucional y desplazar a Gustavo Santander, a quien legítimamente le corresponde ocupar la vacancia dejada por el jubilado ministro Antonio Fretes.

El ministro Martínez Simón calificó de “absolutamente falsa” esa información, señalando que la distribución de salas entre los ministros de la Corte y la elección del Consejo de Superintendencias se hizo el pasado 3 de febrero, según establece la ley.

“Eso no se modifica, no hemos hablado respecto a ningún cambio en la Corte, me parece delirante la noticia”, insistió. “No sé de dónde salió la información, la niego rotundamente”, enfatizó.

El ministro Martínez Simón afirmó que Santander asumirá la Sala Constitucional, ya que esta es la única que actualmente está vacante.

Niega ser cartista

En otro punto, el ministro Martínez Simón negó tener vínculos con el cartismo o cualquier partido político, indicando que, aunque en el pasado trabajó en un estudio jurídico que colaboró con empresas vinculadas a Cartes, “nunca tuve relación personal con él ni recibí instrucciones”.

“Todas mis decisiones son de mi propio puño, las acuño yo mismo y asumo sus consecuencias”, insistió.

Opinó que la Corte Suprema debe apartarse de los partidismos y que sus ministros deben ser nombrados teniendo más en cuenta posiciones que adoptan “en la vida” en vez de solo analizar su trabajo jurídico o sus vínculos políticos.