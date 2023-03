Cartismo maniobra en la Corte para ubicar a sus leales en la Sala Constitucional

La Corte Suprema de Justicia funciona actualmente con ocho miembros desde el 10 de marzo pasado, tras la salida del cuestionado Antonio Fretes, quien se acogió a la jubilación y se salvó de la destitución. Este lunes 3 de abril, a las 10:00, jura en el Congreso Nacional el nuevo ministro de la Corte, el Dr. Gustavo Santander, designado por el Senado y con acuerdo constitucional del Poder Ejecutivo.

La máxima instancia judicial cuenta con tres salas: Constitucional, Civil y Comercial y Penal pero la Sala Constitucional quedó con dos miembros: Ríos y Diesel (actual presidente de la Corte), tras la salida de Fretes.

Según fuentes oficiales, los ministros de la Corte: Luis Benítez Riera, César Antonio Garay Z., Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y César Diésel habrían acordado cambiar la configuración de la Sala Constitucional. La intención es ubicar a Martínez Simón, miembro de la sala Civil, como integrante de la Sala Constitucional y desplazar a Gustavo Santander, a quien legítimamente le corresponde ocupar la vacancia de Fretes.

Sin embargo, la ley orgánica de la Corte establece que esa organización de las salas debe hacerse en el mes de febrero de cada año.

El cartismo busca mantener, a toda costa, el control de la Sala Constitucional y con Martínez Simón y Diesel lo lograrán, pese al voto en disidencia de Ríos. Pero si Santander se integra, Diesel quedará solo.

Por otra parte, el mismo equipo de ministros de la Corte supuestamente le quiere pasar factura a Eugenio Jiménez Rolón, titular de la Sala Civil, por no haber dado el sexto voto para que Rubén Darío Romero integrase la ultima terna. La venganza sería no confirmarlo como miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la Corte. En su reemplazo quieren designar a Benítez Riera. Cabe recordar que en todos los casos anteriores la Corte confirmó a su representante por los dos periodos consecutivos que permite la Constitución pero esa regla no se cumpliría con Jiménez Rolón.