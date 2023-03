Crisis en el transporte: presentan proyecto para eliminar subsidios y piden acompañamiento de ciudadanía

Cada día se multiplican las quejas sobre el pésimo servicio del transporte público. Ante esa situación, la diputada Kattya González presentó hoy un nuevo proyecto ante el Congreso para eliminar los millonarios subsidios a los empresarios.

“Esto ya no puede continuar así; el derecho a la movilidad y un transporte digno es un derecho humano fundamental que ya no puede estar en manos de capomafiosos, que en contubernio con el viceministro de Transporte están dilapidando rubros”, cuestionó.

Lea más: Presentarán pedido de interpelación al viceministro de Transporte

La parlamentaria señaló que solo este año se han pagado US$ 9 millones en subsidios al transporte y en el 2022 se desembolsaron US$ 35 millones. “Los empresarios están subsidiados con un diésel económico, entonces esto es para que haya transporte digno”, enfatizó.

Para ABC TV, González agregó que solo faltan 30 días para las elecciones y es el momento adecuado para “generar la voluntad política que no hubo en estos cinco años”, instando así a la población a que presione a las autoridades.

“Hay que quitar el subsidio a los transportistas hasta que se implemente el Centro de Monitoreo Público del billetaje, que costó alrededor de US$ 4 millones pero hasta ahora no hay. Se están licitando paradas de oro, no tenemos acceso a dónde van a estar ubicadas ni de qué materiales se harán. Se presentaron dos empresas y una de ellas es de maletín con antecedentes”, cuestionó.

Lea más: El billetaje electrónico cumple hoy tres años de funcionamiento

La parlamentaria pidió a la población que tome y comparta en redes las fotos sobre cómo esperan y tienen que viajar para poder llegar a sus destinos, etiquetando al Viceministerio de Transporte y los medios, intentando así generar presión.

“Víctor Sánchez se tiene que ir, es inoperante, cómplice de Cetrapam. A César Ruiz Díaz le declaramos persona no grata”, cuestionó.

Lea más: Denuncian regulada de colectivos en acceso a la capital por ruta PY02