“Lo que se pueda cocinar afuera, en Consejo de la Magistratura no se podrá”, afirma Óscar Paciello

- ¿Qué está en juego en esta elección de fiscal que la ciudadanía, la gente común no lee, no visualiza, y que sí los centros de poder lo saben muy bien?

- Aquí lo que principalmente está en juego es la credibilidad institucional del Consejo de la Magistratura. Esta institución es clave para el inicio de un mejoramiento del sistema de justicia. Nosotros estamos trabajando en esa línea de fortalecimiento. Hemos dado pasos concretos que pueden o no ser apreciados aún pero que van a ser vistos y reconocidos en breve. Y esta es una prueba más que nosotros tenemos que superar como corresponde. Tenemos que darle credibilidad a nuestra gestión. Esta selección de la terna para la Fiscalía es clave. Los ocho miembros estamos comprometidos en ese trabajo. No vamos a dejar que otros sectores, otros intereses interfieran en esto que tanto reclama el pueblo paraguayo, un sistema de justicia independiente y eficiente.

- En esta lista de 53 cada uno de los ocho pueden tener ya sus preferencias, o pueden estar intercambiando pareceres para elegir a los preferidos ¿o eso no cuenta?

- Yo puedo tener mis preferencias pero esas personas que merecen mi preferencia deben demostrar públicamente que están capacitadas por encima de las preferencias de uno o más miembros del Consejo.

- ¿Esto va a ser televisado?

- Cualquier ciudadano puede asistir al salón bicameral del Congreso para participar de las audiencias. A la par, se va a transmitir en vivo por nuestra plataforma digital. Cualquier ciudadano puede hacer el seguimiento. Espero que la mayoría esté interesada.

- El fiscal general del Estado, ¿qué papel desempeña en esta administración de justicia tan cuestionada que tenemos?

- Tengamos en cuenta que la calidad de persona es primordial en esta elección. Los méritos académicos sirven de base para apreciar la integridad. Es eso lo que nosotros vamos a mirar. Vamos a seleccionar a tres personas idóneas e íntegras para el cargo...

- ¿Tiene una opinión sobre el desempeño de la fiscala general, Sandra Quiñónez, que deja su cargo en marzo?

- La doctora Quiñónez es una persona que no ha sabido transmitir toda la capacidad que me consta tiene. No ha podido transmitir en hechos concretos. Tampoco ha generado en la ciudadanía la adhesión a estas actuaciones. El cargo merece que la ciudadanía esté de acuerdo con el actuar de la Fiscalía General del Estado. Es decir, debe tener el contacto fluído, debe tener la adhesión ciudadana en su actuación como representante de la sociedad. Por diversas razones en esta ocasión no se ha verificado.

- Cómo detener la corrupción es la cuestión...

- Se habla de muchos casos de corrupción que han llamado la atención hasta de países del exterior. Todo ese proceso pasa por las manos del Ministerio Público, una institución verticalista. Cada fiscal tiene la capacidad de autodeterminarse pero hay un superior, una jerarquía que puede imponer o no líneas de actuación. Entonces, la Fiscalía General del Estado es clave para el mejoramiento del sistema de justicia y evitar esos casos de corrupción que tanto preocupan a la ciudadanía.

- La presencia del crimen organizado inficionado en las instituciones tuvo su repercusión internacional con el caso (Marcelo) Pecci. Tenemos hasta diputados presos...

- Así es. Esa es una realidad innegable. Los grupos criminales se han infiltrado en varios sectores de la sociedad y en el sector político. Es algo innegable. Y bueno, por eso es que debemos fortalecer las instituciones para que las instituciones sean las que tengan que trazar el camino correcto.

- Estamos viendo y escuchando como arrecian las críticas, hasta groserías en su contra y en contra de varios miembros del Consejo. Se nota que está en juego un cargo muy importante..

- Las críticas pueden ser fundadas o infundadas pero no nos van a hacer apear del camino que nos hemos trazado. Hay gente que coincide con uno y hay gente que piensa diferente. Y bueno, debemos admitir ese disenso sin perder de vista el objetivo primordial que es generar un consenso de convivencia. No hay que tomarse en forma personal o agraviarse de algunas manifestaciones porque si no, este transitar no tendría sentido.

- ¿Por qué es tan difícil impartir justicia en este país y se desconfíe tanto de las sentencias?

- Nuestro sistema de justicia, por diversas razones, ha ido decreciendo a la consideración ciudadana. Hoy, el concepto que se tiene no es el más auspicioso. Al contrario, la gente reclama que el mismo no reúne las condiciones mínimas para sostener la vigencia del Estado de Derecho en defensa del ciudadano común. Hoy estamos ante un desarrollo macroeconómico del Paraguay plausible. Sin embargo, todo se debilita ante la falta de seguridad jurídica. Entonces, si nosotros como sociedad queremos acceder a ese mentado grado de inversión que va a permitir un salto en la calidad de vida de todos los paraguayos tenemos que procurar entre todos tener un eficiente e independiente sistema de justicia. Esa tarea es la que me ha traído al Consejo de la Magistratura. Soy conciente de que si no damos un golpe de timón en materia de justicia en este momento, el tren va a pasar claramente al lado nuestro y no nos vamos a subir a ningún vagón, ni siquiera al de cola. Esa es la razón que todos deben mirar y dejar de tratar de sacar ventajas temporales a la actual administración y abocarnos a lo que en realidad necesita el país.

- Porque además, si esta justicia no funciona, desde el norte hay un gendarme que empuja. Ahí está el ex presidente de Honduras, extraditado a Estados Unidos. ¿Vamos a esperar que un avión enviado por Washington se lleve a los que sean señalados como corruptos, porque aquí nadie puede con ellos?

- Sería lamentable que lleguemos a ese escenario donde vengan de afuera a buscar justicia. Espero que no llegue a suceder. Necesitamos con urgencia tomar las medidas correctivas, o nos encaminaremos lamentablemente a una situación como la que menciona. Por eso, aquí en el Consejo de la Magistratura hemos modificado muchas cuestiones. Estamos tratando de darle credibilidad a nuestras actuaciones pese a lo que se diga por ahí. Nosotros nos estamos plantando -si se quiere denominar de alguna manera- a otros sectores o poderes fácticos o políticos con la toma de nuestras decisiones. Aquí hemos asumido conciencia de nuestra responsabilidad. Estamos tratando de ejecutar las cosas como legalmente corresponde...

- Un funcionario del Gobierno de Estados Unidos estuvo como perro bulldog detrás de algunas audiencias por corrupción. ¿Hubieran fallado corrrectamente los jueces si no le tenían encima?

- La presencia de esa persona en las audiencias ha significado lo que ya decíamos anteriormente: nos están mirando con ojos bastante serios en nuestro desenvolvimiento como sistema de justicia. Necesitamos hacer bien las cosas. El hecho de dejar que esto llegue a este extremo también es bastante indecoroso.

- Es más, la jueza que fue portavoz de aquel tribunal contra González Daher, pidió perdón durante la lectura de su veredicto. Recordó que jueces y fiscales fueron usados por ese poderoso intocable que fue finalmente condenado...

- Sí. Son circunstancias que lamentablemente se han verificado y que no tenemos que dejar que vuelvan a ocurrir, sea quien sea...

- ¿Podría sobrevivir en su puesto en este país, un fiscal general independiente, implacable contra los corruptos, despojado de padrinazgos como dicen que fue la fiscala que se va?

- Depende mucho de la ciudadanía acompañar y exigir que el nuevo fiscal general sea implacable contra los corruptos. Desde el Consejo estamos instando a la participación ciudadana, en forma respetuosa, criteriosa en este proceso de selección de su representante, porque el fiscal general del Estado es el representante de la sociedad. Si la ciudadanía, de manera efectiva, respetuosa está detrás de lo que hace el fiscal general del Estado, va a sobrevivir a cualquier intención de otros sectores que quieran destituirlo. La ciudadanía hoy hace sentir su voz. Genera otra presión y eso los sector políticos lo están apreciando y ya no se quieren arriesgar a meterse.

- Estos miembros del Consejo de la Magistratura ¿están capacitados para elegir una terna en forma independiente sin estar comprometidos con los poderosos de turno? Porque hoy en la calle se hace creer que esto ya está todo cocinado...

- No, no, ni remotamente. Ya hemos dado muestras de que lo que puedan cocinar afuera aquí no genera ningún resultado. Aquí somos nosotros los que decidimos conforme a nuestro criterio, conforme a nuestro compromiso cívico, conforme al juramente que hemos prestado. Eso ya hemos dado muestras al respecto. Yo considero que los ocho miembros estamos capacitados, tenemos las condiciones y estoy seguro que en esta ocasión vamos a actuar en esa línea de gestión.

- Se dice que el elegido tiene como primera misión salvar al Presidente que se va...

- El fiscal general del Estado es el representante de la sociedad. No es representante del Consejo, del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Judicial. Es el representante de toda la sociedad. Quien llegue al cargo de fiscal, por sí debe transmitir credibilidad, irradiar respeto. Tenemos que mirar más a la persona que a los títulos y todo lo demás que acompaña a su postulación.