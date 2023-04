Friedmann desconoce detalles del préstamo obtenido por la ANR

“Yo no puedo dar una información oficial, mañana voy a estar por la Junta, pero es una información que tengo off the record”, fue lo afirmado por el vicepresidente segundo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) respecto al otorgamiento de los préstamos que necesita el Partido Colorado para financiar la campaña electoral para las elecciones generales del 30 de abril.

“El apoderado del partido dijo que hoy culminó la etapa de estudio de bancos, estamos con esa información ahora”, explicó el senador haciendo mención al anuncio de Eduardo González, apoderado de la ANR, quien adelantó que ya consiguieron el préstamo, aunque tampoco brindó detalles.

Lea más: Apoderado de la ANR asegura que ya se obtuvieron los créditos

El dirigente colorado explicó que entre mañana y el martes se estaría realizando una conferencia de prensa para dar los detalles sobre el tema. Consultado sobre qué banco fue el que otorgó el crédito dijo que no maneja esa información.

En otro momento, el parlamentario fue abordado sobre el pedido de renuncia que hicieron algunos dirigentes colorados al presidente de la ANR, Horacio Cartes, señaló: “No creo, independientemente al tema económico, pedir la renuncia del presidente del partido a semanas de una elección general, no creo que sea el camino correcto”.

Lea más: “Cartes debe renunciar”: la carta abierta de seccionalero contra HC