Oficinas de Gobierno: esta fue la reacción en redes ante aviso municipal

Luego de que la Municipalidad de Asunción comunicara vía Twitter que no aprobó las obras que se tienen proyectadas como los futuros edificios del Gobierno, las cuales ya están construidas, varios internautas expresaron su indignación ante la situación, considerándolo incluso como un “chiste” de mal gusto.

Las mismas tuvieron un costo de US$ 82 millones, luego de sufrir un incremento de US$ 13,6 millones y hasta el momento no cuenta con ningún ministerio o institución del Estado funcionando en el lugar. El proyecto inició durante el Gobierno de Horacio Cartes, teniendo en su momento a Ramón Jiménez Gaona como ministro de Obras, hoy imputado por el caso metrobús.

Sebastián García, diputado de Asunción, dijo que al igual que el Metrobús, estos edificios son una estafa, considerando que las obras no fueron aprobadas. Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad, ironizó y dijo que no hacen falta hackers para sabotear nuestros sistemas, ya que somos autosuficientes para “jodernos la vida”.

La senadora Desirée Masi cuestionó que la municipalidad se diera cuenta de la situación de las oficinas del Gobierno recién cinco años después del inicio de las obras.

Por su parte, Pablo Callizo, concejal de Asunción, criticó que ante la falta de aprobación de planos, solución del transporte público y del tránsito, las obras son “la improvisación en su máximo esplendor”.

Carlos R. Echauri se preguntó que hubiera pasado si tanto el gobierno y el municipio no eran del mismo partido. Axel Dullak tildó de “estúpida” la idea de colocar oficinas del gobierno en la punta de Asunción, ya que solo obligaría a cruzar toda la ciudad a los funcionarios públicos, generando mayor caos.