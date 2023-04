Municipalidad no aprobó obras destinadas a edificios de gobierno

La Municipalidad de Asunción no aprobó las obras de los edificios de Gobierno, ubicados en la zona del puerto de la capital. Sostienen que las condiciones no están dadas, y entre los numerosos motivos, argumentan que no se realizaron trabajos de acceso vehicular para asimilar la cantidad de personas que accederán al predio.