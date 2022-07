Onerosas oficinas de Gobierno en el Puerto están terminadas, pero no tienen electricidad

El consorcio TBI –integrado por Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA–, prácticamente ya finalizó la construcción de los cinco edificios que se erigen en el Puerto de Asunción, donde funcionarán seis ministerios. Los trabajos tienen un avance del 97%.

Sin embargo, estas torres, que costaron US$ 85 millones al Estado paraguayo, todavía no tienen la instalación eléctrica necesaria para que las futuras oficinas de Gobierno puedan funcionar. Es más, la empresa que erigió las torres ni siquiera puede probar los sistemas de aire acondicionado que instalaron, tampoco los ascensores, porque no se previó esta parte fundamental para cualquier obra.

Recién ahora se inició la construcción de la “Línea Subterránea de Alimentación de Media Tensión de 23.000 Voltios” para las Oficinas de Gobierno en la avenida Stella Maris. Estas labores están a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., que fue adjudicada por otros G. 5.848 millones para ejecutar este componente del proyecto.

Lea más: MOPC destinará otros G. 6.800 millones en línea de media tensión de las torres del Puerto

“Con esto se va a llevar la energía que se necesita desde la subestación de 14 de Mayo hasta las oficinas de Gobierno, que no formaba parte de las obras civiles de las torres. Ahora, atendiendo a la demanda eléctrica que requieren los edificios, se hizo esta licitación y se adjudicó”, explicó el arquitecto Ricardo Riego, responsable de los trabajos.

El trazado de la línea subterránea abarca calles del microcentro de la ciudad de Asunción y tiene una longitud de 1.250 metros aproximadamente. El punto de partida para los trabajos es la avenida Stella Maris, donde estará situado el Puesto de Entrega, sigue por Hernandarias hasta la calle Palma, continúa por Colón hasta la calle Gral. Díaz y prosigue por esta hasta la calle 14 de mayo, entre Gral. Díaz y Eduardo Víctor Haedo, donde se encuentra la Subestación de ANDE.

Ya en noviembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó otra licitación para la construcción de la línea subterránea de alimentación de media tensión de 23.000 voltios, que se otorgó a la firma Benito Roggio e Hijos SA, pero los trabajos recién ahora están arrancando.

Tampoco tiene equipamientos, usarían plata del metrobús

Al problema de la falta de electricidad en la zona de los edificios se suma el inconveniente de que el MOPC no cuenta con recursos para amoblar y equipar las torres.

En este sentido, la institución remitió al Congreso una nota en la que solicitó oficialmente la reasignación de fondos del componente metrobús, para que parte del saldo del préstamo de la fallida obra se pueda utilizar en el equipamiento y obras complementarias de las Oficinas de Gobierno que se construyen en el Puerto de la capital del país. Se trata de US$ 34 millones del empréstito del BID que se quieren usar en varias licitaciones.

Las obras de las torres para ministerios se adjudicaron por G. 478.828 millones (US$ 71,5 millones al cambio actual) al Consorcio TBI, pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,8 millones), por lo tanto, el sobrecosto suma ya G. 95.750 millones (US$ 14,3 millones), que representa un incremento del 20%. Esto justamente porque agregaron el eje cívico al proyecto (parque con estacionamiento subterráneo), para aumentar la capacidad de estacionamiento del lugar, que en su momento recibió duros cuestionamientos.