Concejales de farra en campaña de Sole Núñez no asisten a sesión de la Junta en Asunción

Los concejales opositores Pablo Callizo, Paulina Serrano (PPQ) y Fiorella Forestieri (PLRA) operaron en la campaña por la candidata a la vicepresidencia de la República Soledad Núñez anoche y esta madrugada. Recorrieron bares nocturnos en busca de votos para la postulante de la Concertación.

Lea más: Soledad Núñez sufrió percance con su camioneta en Cordillera

Se vio a los ediles, al menos a las mujeres, compartiendo hasta altas horas de la madrugada, lo que no es criticable ni cuestionable, solo que no asistieron a la sesión extraordinaria de la Junta Municipal marcada para hoy, a las 10:00. Esto fue cuestionado por el oficialismo.

La concejala Jazmín Galeano (PEN) también participó de la farra-campaña de Soledad Núñez, pero no faltó a la sesión, aunque llegó media hora después de la convocatoria. La sesión casi no se realiza por falta de quorum. Finalmente, se inició a las 10:30.

Lea más: Concejales opositores piden a Contraloría que investigue administración del Jardín Botánico

El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Fernando Bernal (ANR), convocó a una sesión extraordinaria para dar tratamiento específico a un dictamen de las comisiones de Infraestructura Pública y Servicios y de Legislación.

Se aprobó licitación de G. 4.500 millones en la sesión

El dictamen aprueba a la Intendencia municipal proceder al llamado a Licitación Pública Nacional para la “Adquisición de camiones volquetes, camiones playeros y camiones utilitarios para la dirección de viabilidad -ID n° 423.460″, así como la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación. El monto estimado es de G. 4.597.576.666.

La sesión comenzó a las 10:30, sin la presencia de los opositores. La única que llegó, tarde, pero llegó finalmente, fue la concejala Jazmín Galeano (PEN). La misma no se opuso al dictamen, pero pidió que quede constancia en acta de su abstención.

Lea más: Concejala de Asunción “sesiona” desde su auto, mientras maneja

El concejal José Alvarenga (ANR) criticó a sus colegas a través de las redes sociales. “Será que los colegas que ayer farrearon con Soledad Núñez pueden venir a la sesión extraordinaria convocada para las 10? Son 10:27 min.”, escribió, acompañando una foto de sus sillas vacías.

Lea más: Acusan de machista a concejal de Asunción José Alvarenga

Callizo da a entender que no hace falta su presencia

El concejal Pablo Callizo (PPQ) confirmó que la convocatoria se avisó a tiempo, un día antes, “pero era exclusivamente para tratar una licitación que prácticamente ya tenía sanción ficta”, expresó.

Posteriormente, explicó: “Yo presenté la justificación de ausencia por tener una reunión en gabinete ya agendada antes”.

Serrano explica que asistió a sesión de comisión

“La sesión extraordinaria se llamó por un solo tema, que es un dictamen de Legislación e Infraestructura sobre compra de seis camiones, porque tiene sanción ficta el sábado, cosa que no debería ocurrir”, refirió la concejala Paulina Serrano (PPQ).

Lea más: Dos concejales defienden contratación de cuidacoches sin concurso para “facilitadores” del estacionamiento tarifado

“Yo participé de la reunión de comisión extraordinaria el día anterior donde se analizó el dictamen. Reunión de comisión de la cual no participó el colega que hace esta acusación. En la comisión es donde realmente se estudian los proyectos y luego del análisis, no firmé el dictamen y como bancada decidimos no asistir a la sesión extraordinaria”, criticó la edil con referencia a la acusación de su colega José Alvarenga (ANR).

Finalmente, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) aseguró: “Efectivamente, a pesar de encontrarme en mi oficina, no fui a la sesión extraordinaria porque era una extraordinaria sólo para compra de camiones”.