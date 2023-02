Acusan de machista a concejal de Asunción José Alvarenga

La minuta que terminó desatando la polémica en la Junta Municipal de Asunción fue la que pedía la presencia de seis guardias municipales en el Parque Caballero, debido a su estado de abandono. La proponente, concejala Jazmín Galeano (PEN), pidió su tratamiento y aprobación, pero no consiguió los votos necesarios.

Más adelante el concejal José Alvarenga (ANR) pidió la reconsideración de la minuta y dijo que lo que debe solicitarse es una convocatoria a autoridades encargadas de los guardias municipales, para saber su disponibilidad para custodiar el Parque Caballero.

Galeano insistió en que ya se hicieron las reuniones pertinentes con diferentes instituciones, idea que fue acompañada por sus colegas Rosanna Rolón (ANR) y Fiorella Forestieri (PLRA).

Sin embargo, el concejal respondió: “Me parece que es simplemente para ayudarle a la colega (...) lo propusimos educadamente, no hay ningún mal ánimo, no sé por qué tenemos que ponernos tan histéricos en eso”. Las concejalas respondieron reclamándole. “Sí, es un término que está en el diccionario”, “No podemos venir a gritar acá, no estamos en la escuela”, prosiguió en su discurso Alvarenga, quien tenía la palabra.

“Ponerse histéricos”

Posteriormente, la concejal Fiorella Forestieri pidió la palabra y buscó en el diccionario el significado de histeria, lo leyó en voz alta y dijo que es una enfermedad. Denunció que el concejal reiterativamente les maltrata a las concejalas de Asunción. “Esa es la manera que el machismo trata a las mujeres; loca, histérica”, criticó.

Forestieri le recordó que tanto ella como sus compañeras están allí para defender los intereses de sus votantes, en referencia a que cada vez que deciden hablar reciben maltratos de su parte. Pidió una sanción contra Alvarenga.

A su vez, Galeano invitó a los concejales a que asistan a las sesiones de comisiones para informarse, ya que lo que hacían con los pedidos era agregar burocracia. Finalmente, la minuta propuesta por Galeano no fue aprobada por falta de votos.