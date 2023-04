Mujica: “Hay que aprender a tolerarse y combinar cosas que son distintas”

Este sábado se llevó a cabo en el anfiteatro “Rafael Rojas Doria” de la ciudad de Villa Elisa un acto de la Concertación Nacional con presencia de su candidato presidencial Efraín Alegre y otros candidatos de esa fuerza de la oposición para las elecciones generales del 30 de abril, y con el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015) como orador invitado.

Durante su alocución, Mujica hizo énfasis en la importancia de la unidad para el éxito de la democracia republicana y de cualquier proyecto electoral. Estas declaraciones llegan en un contexto en que la oposición política en Paraguay llega dividida a las elecciones generales.

Lea más: Pepe Mujica respalda hoy a Efraín y a la Concertación

“La democracia republicana no es perfecta, pero es lo mejor que hemos podido lograr y hay que defenderla (…). No va a caer la mejora del cielo, va a caer del esfuerzo organizado de los humanos, pero solo juntándose. La historia humana no la cambian los caciques, los caciques representan, pero sin fila india no joden a nadie”, dijo el expresidente Mujica, líder del sector mayoritario del partido uruguayo de izquierda Frente Amplio.

“Los pueblos sucumben cuando no tienen capacidad de juntarse para encontrar un destino mejor, lo que cambia la historia es el tamaño del pueblo que lucha, hay que aprender a tolerarse y combinar cosas que son distintas, porque ni somos perfectos ni el mundo es perfecto, pero somos mejores cuanto más grandes nos juntamos, y para ser grande hay que tener tolerancia”, agregó.

Multiplicar filas, no desparramarlas

Mujica sustentó sus afirmaciones en sus décadas de experiencia política en Uruguay.

Recordó que cuando él era joven, “en mi país había una izquierda tradicional que no jodía a nadie, era un testimonio” y que eventualmente se juntaron distintos sectores, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, exguerrilleros, librepensadores, anarquistas y personas desprendidas de los partidos tradicionales.

Lea más: “Seré el dolor y tormento de los corruptos porque yo no tengo patrón”, dijo Sole Núñez

“Los pueblos apuestan al ganador, cuando se juntan muchos pedacitos convoca porque la gente se da cuenta de que esto tiene chance”, ilustró.

“Las extremas derechas se juntan por intereses y las izquierdas se dividen por ideas, no tenemos que ser tan tontos”, insistió, urgiendo a los presentes a “aprender a cuidar la unidad” y “mantener la diversidad”.

“Hay pequeños campesinos que tienen sus intereses, asalariados rurales, pequeñas industrias (…), todas esas contradicciones se van a reflejar en criterios y puntos de vista políticos, tienen que tener paciencia”, reiteró.

Lea más: Un total de 120 observadores electorales de la Unión Europea estarán desplegados el 30 de abril

En ese contexto, agregó que “no se gana gente insultando, si los poderosos se pueden dar el lujo de insultar, quienes luchan por la igualdad no deben cometer el error de los poderosos, tráguense los insultos”.

“La política es el arte de multiplicar nuestras filas, no desparramarlas”, concluyó.

Mujica y Alegre

José Mujica y Efraín Alegre ya se habían reunido en noviembre de 2022, cuando el aspirante presidencial de la Concertación viajó a Uruguay. Previamente, también visitó al exmandatario en 2018 durante la campaña electoral de ese año.

Desde la Concertación Nacional, se interpreta la visita de Mujica como un mensaje a todos los sectores de izquierda del Paraguay y un respaldo a la candidatura de Efraín Alegre y su compañera de fórmula Soledad Núñez, candidata a la vicepresidencia, en un contexto en que importantes referentes de la fuerza predominante de la izquierda paraguaya, el Frente Guasu, apoyan la candidatura de Euclides Acevedo y Jorge Querey.

Visita a Lugo

Luego del acto en Villa Elisa, Mujica y Alegre visitaron al líder del Frente Guasu, el senador Fernando Lugo, quien publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo la visita de ambos y reafirmando su “compromiso con el cambio”.

Lugo, expresidente de la República y uno de los principales referentes de la izquieda paraguaya, quien recientemente regresó a Paraguay luego de varios meses hospitalizado en Argentina por un accidente cerebrovascular que sufrió en agosto, evitó hasta ahora apoyar a uno de los dos principales proyectos electorales de la oposición -el de Alegre o el de Acevedo, que tiene como candidato a vicepresidente a su amigo y médico Jorge Querey-, limitándose a abogar por la unidad en la oposición.