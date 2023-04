Alma Cívica aún no recibe respuesta del TSJE sobre su acreditación como observadora electoral

Faltan 12 días para las elecciones generales de este año y como en todo proceso electoral, organizaciones pueden nacionales e internacionales se presentan para ser observadoras. Para este 30 de abril, Alma Cívica es una de las ONG que plantea realizar la observación electoral, pero hasta ahora no reciben una respuesta por parte del TSJE sobre su solicitud.

Al respeto, la directora Ejecutiva de esta organización, Olga Caballero, precisó que pese a todo el cumplimiento de lo solicitado por la Justicia Electoral, la única comunicación oficial que tuvieron fue un correo de la comisión técnica especial analizando la solicitud, pero esta no responde afirmativa o negativamente a la acreditación de Alma Cívica para las elecciones.

Asimismo, Caballero resaltó que esta ONG no tiene “ninguna relación” con algún partido político o algún candidato, siendo esta misma condición para su directorio principal.

“Se comentaron cosas pero no tenemos una respuesta que nos de claridad e igual la observación electoral va a continuar. Los jóvenes están ansiosos por participar en las elecciones y no se busca reemplazar la tarea del TSJE; se observa y registra todo lo que pasa, no se cuentan votos o labran actos”, finalizó.

Lea más: Organizaciones atraviesan aparentes “trabas” del TSJE para acreditarse como observadoras electorales