Organizaciones atraviesan aparentes “trabas” del TSJE para acreditarse como observadoras electorales

Dos ONG paraguayas que se prepararon para cumplir con la observación electoral presentan inconvenientes para su acreditación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), según denuncian en sus redes sociales. Esta situación se presenta ya a menos de 15 días del desarrollo de las elecciones generales previstas para el domingo 30 de abril.

Se trata de SAKÃ, que ya cuenta con varios años de trayectoria en la observación electoral y Alma Cívica, siendo estas las únicas organizaciones que se presentan como observadoras nacionales.

Ante la falta de su acreditación, ambas ONG socializan una serie de documentos donde detallan todo el proceso realizado para obtener la autorización, citando también la logística que preparan para ese día y el trabajo previsto con cientos de voluntarios.

Según precisan, las dos organizaciones cumplieron respectivamente con todo lo solicitado por parte del TSJE, sin embargo, recibieron distintos cuestionamientos y hasta ahora no obtienen una respuesta positiva a su pedido de acreditación, presentando así unas aparentes “trabas”.

SAKÃ y su proceso para ser observador electoral

Primeramente, SAKÃ relata que ellos remitieron toda la documentación requerida dentro del plazo establecido, incluyendo la nómina de voluntarios -800 personas- que estarán como observadores. Luego, el 14 de abril pasado, en un medio de comunicación se publicaba que el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, comunicaba que no se daría el reconocimiento a la ONG para desempeñarse como observador electoral.

Según la organización, ellos no habían recibido ningún tipo de información oficial como la que publicaba este medio de comunicación, alegando que la negativa a su acreditación se daba ante la intención de realizar un conteo rápido.

Al respecto, la Directora Ejecutiva de Decidamos, Susana Aldana -miembro de SAKÃ- citó que el TSJE presenta su rechazo ante una modificación en el reglamento para los observadores (ver documento), resaltando que el conteo rápido que realizan los voluntarios no es paralelo y se realiza sobre el escrutinio, no así mediante una boca de urna o preguntas directas a los electores.

Asimismo, Aldana precisó que el TSJE les solicita información exacta sobre qué estarán haciendo durante la jornada electoral y si estarán haciendo el conteo, siendo este un punto que no está en el reglamento y atendiendo la trayectoria, el Tribunal en teoría ya saben que estarán observando el proceso mediante los voluntarios.

Continuando con su explicación, la directora dijo que este reglamento y sus modificaciones no pueden ir por encima de la Constitución Nacional, ya que la observación electoral nacional constituye un ejemplo claro de participación y ejercicio activo de la ciudadanía en un proceso electoral.

“Ellos no explican por qué no quieren el conteo, que tampoco está prohibido porque no es una intervención. Una persona puede ir a mirar también y nosotros somos un grupo que se capacita para esto. Hay una reacción y rechazo a la presencia de la sociedad civil que debe observar si hay delitos o coacción”, resaltó.

Finalmente, Aldana confirmó que obtuvieron hoy una respuesta del TSJE, pero esta información todavía no será socializada ya que deben analizarla en una reunión. “Es la primera vez que ocurre algo así. Es inaudito, incomprensible e increíble; habla mal de los integrantes actuales y de su presidente”, mencionó.

Alma Cívica y su proceso para ser observador electoral

Alma Cívica también busca ser observador electoral el próximo 30 de abril y como SAKÃ, presenta inconvenientes para su acreditación. Al respecto, la directora Ejecutiva de la ONG, Olga Caballero, argumentó que presentaron todas las documentaciones en plazo y forma, pero en este caso, el TSJE planteaba un rechazo porque un vocal era un candidato al Senado.

Ante esto, Caballero enfatizó que este vocal llegó a ser reemplazado ante su candidatura e incluso manifestó que los cargos directivos corresponden netamente al presidente, vicepresidente y tesorero, no así otros, como los vocales.

Incluso la directora también sostuvo que el mismo medio de comunicación -citado por Aldana- “se enteraba antes de las cosas” referentes al TSJE y publicaba estas informaciones, sin que exista una comunicación oficial por parte de la institución hacia ellos.

Entre las coincidencias con la directora de Decidamos, ambas sostienen que la Constitución Nacional se encuentra por encima del reglamento que pueda establecer el Tribunal Superior, sosteniendo que la observación es una “herramienta que a todos les conviene”.

Continuando con su denuncia, Caballero aseguró que “no existe respuesta clara” del TSJE sobre si la acreditación para Alma Cívica está aceptada o rechazada, presentando ahora un “limbo” sin una respuesta oficial.

“No nos dan respuestas oficiales y tampoco hay una resolución oficial. La observación está avalada por la Constitución, lo puede hacer un ciudadano si esto es público y nadie pregunta quién votó por quién. Hay más de 700 voluntarios y a nadie se le paga nada, tampoco tenemos fondos del Estado y ahora, mucho menos luego quisiéramos”, continúo.

Finalizando su comunicación, la directora de Alma Cívica lamentó que pasaron por “hostigamientos” por parte de distintos sectores, siendo esto algo que reportarán a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Respuesta del TSJE sobre acreditaciones para observadoras

Sobre el caso, uno de los voceros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, indicó brevemente que todavía no hay una decisión tomada en torno a las acreditaciones para estas organizaciones.

“Eso está todavía en proceso y todavía no hay un corte definitivo. Hay un proceso de revisión de las reconsideraciones y prefiero no opinar antes”, declaró.

Ante la pregunta sobre cuándo se podría tomar ya una decisión en torno al caso, Mauro dijo que para mañana ya se podría tener una respuesta por parte del TSJE.

