A la 18:30 del domingo ya sabríamos quién es el nuevo Presidente electo del Paraguay

La expectativa por las Elecciones Paraguay 2023 va creciendo porque solo faltan cinco días para que los paraguayos decidan el destino del país con nuevas autoridades. Desde el año 2.000 que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) utiliza el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En contacto con ABC AM 730, Luis Alberto Mauro, coordinador de elecciones del TSJE, indicó que los cargos como Presidente de la República y su Vice, así como de gobernadores se sabrían ya con un 100 % de los datos recibidos a las 18:30 aproximadamente.

Mauro explicó que desde que se cierra la primera mesa de votación a las 16:00 el TREP comenzará a trabajar.

Se podrá practicar con la máquina antes de sufragar para evitar el voto inducido

En las internas pasadas se produjeron de forma reiteradas la asistencia a electores dentro del cuarto oscuro y se pudo haber inducido al voto sin ningún tipo de control. Ante esto, Mauro manifestó que el plan para evitar este tipo de acciones en cada local electoral habrá una máquina extra para hacer una práctica previa con candidaturas ficticias.

“Esta presencia de personas que asesoran a los votantes, está absolutamente prohibido, habrá una máquina de práctica en todos los locales y cuando la personas estén seguras de como usarla, ya pueden entrar a votar. Solo pueden asistidas las personas sin brazos, ahí la ley permite ingresar si no tiene miembros superiores. Una persona con discapacidad visual puede votar con este sistema actual”, aclaró.

Otras prohibiciones para el día “D” es que no se permiten aglomeraciones frente a los locales de votación, ni a 200 metros del local, para que nadie se sienta presionado. “Nadie puede ingresar armado ni crear tumulto, no entrar con teléfono celular para sacarle foto al momento de la elección”, expresó el vocero.

En cuanto a comercios dedicados a venta de bebidas y comidas como bares y restaurantes, doce horas antes, no pueden estar abiertos. “En tu casa si podes festejar un cumpleaños o casamientos porque se entiende que es privado. La restricción es hasta las 18:00 del domingo 30 de abril”, indicó.

Articularán forma de cobro de multas por no votar

Mauro confirmó que en estas elecciones ya se cobrará la multa de G. 98 mil por no votar, según establece la ley.

“Habrá casos en los que no se cobrará, por ejemplo los que cumplieron 75 años, así como una persona enferma que presente certificado médico. El sistema de cobro sería vía Banco Nacional de Fomento”, sostuvo.

La manera en qué se procederá a confirmar será que 3 meses después del sufragio se hará un cruce de datos entre el Registro Cívico Permanente y el padrón electoral, pues en este último figurará si la persona votó o no.

“Se instruirá a registros electorales, y se va a exponer los nombres en la página web con un listado de los que serán multados. Y si no se paga no pasa nada porque no hay otra sanción”, alego Mauro.

Mauro asegura varios controles para evitar fraudes

Ante las especulaciones que surgen por posibles intentos de fraudes el domingo, el representante del TSJE explicó que este tipo de irregularidades ocurren más en las internas. Como ahora es una elección general, hay mayor control, por ejemplo de los 3 partidos que estarán en las mesas, como la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Frente Guasu (FG).

“Además están los apoderados y veedores en cada mesa de votación. El sistema de las máquinas no permite que técnicos intenten hacer fraude, no se permite una acción humana”, sentenció.

El TSJE prevé una participación estimada por encima del 60 % y los que menos votan son los jóvenes, pero teniendo el voto preferencial ahora, irían a votar más, dijo. En el 2013 la participación fue del 68 % y en el 2018 de 61 %.