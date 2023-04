Colorado minimiza ausencia de Cartes en campaña de Peña y opositor destaca la construcción al cambio político

Mauricio Espínola, candidato a diputado por Asunción (ANR), mencionó que para las elecciones Paraguay 2023 se siente fortalecido a través del Partido Colorado. “El partido asistió a todos los candidatos. Yo recibí ayuda de parte de la Junta de Gobierno y no tengo nada que objetar de la administración partidaria porque ha cumplido conmigo”, mencionó.

Calificó la campaña política en estas elecciones como muy pensada ya que se brindó protagonismo a los candidatos. “No estuvieron presentes el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, ni el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero los dos hicieron su parte instando la voto por la lista 1″, dijo.

Aclaró que, dentro de las internas del Partido Colorado no funcionaron los ataques contra Horacio Cartes, designado “significativamente corrupto”. Siempre le digo a la oposición, que nos hacen un favor si intentan atacar a Cartes. “No funcionó lo significativamente corrupto, no funcionó nuestros ataques, igual ganó Santiago Peña, ganó Horacio Cartes. Ahora Horacio está fuera de la campaña y a algunos les costó el abrazo, a otros no”, refirió.

Espínola habló además sobre la Concertación y expresó que este conjunto político no logró despertar el interés ciudadano. “Uno mira y ve a Sebastián y no le ve a Efraín al lado de Sebastián. Todos se agarraron de Efraín para hacer un trampolín. Es por eso que Paraguayo Cubas despertó el interés de muchos paraguayos”, analizó. Por otro lado, comparó con Santiago Peña, quien dijo que pudo unir a todo el partido Colorado.

Manifestó que la corrupción es una cultura dentro de las instituciones. Existen las cabezas y en el medio existen engranajes de hace años. “El presidente habló del ‘caiga quien caiga’. Hoy como parlamentario tendré la oportunidad de trabajar en leyes y decir la verdad”.

Efraín tiene un modelo que no precisamente demuestra el cambio. En el caso que sea elegido como diputado, mencionó que va a trabajar por la salud, la tercera edad, la juventud. Aseveró además que enfatizará en el aumento de penas en casos de feminicidios y maltratadores de animales.

García destaca el fortalecimiento político contra la corrupción

Por otro lado, el candidato a diputado por Asunción, Sebastián García (PPQ), destacó que sí realmente se están preparando para la victoria en las elecciones del domingo. Aseveró que sigue el desafío de sostener el proyecto político y así lograr varias bancas y sembrar varios liderazgos.

Sobre el Partido Patria Querida, que apoya la Concertación Nacional por un nuevo Paraguay, resaltó que todavía es una estructura chica y siguen trabajando para el fortalecimiento político. “La estructura del es chica y acelera dentro de todas las posibilidades”, mencionó. Asimismo, expresó que hay presencia de Patria Querida en varios departamentos y prácticamente en todo el país en estas elecciones.

García cree que el debate político debe salir al paso de la confrontación y apuntar a la construcción. La Concertación busca ser una construcción, a pesar de las diferencias. Fuera de eso, a lo que respecta al discurso entre las figuras. La confrontación viene de dos figuras. Hablamos de continuidad o alternancia”, manifestó.

Sebastián Garcia dijo que es un gobierno de desfalco, es por eso que apoya a la alternancia, para un cambio más transparente y libre de corrupción. “Acá se llevaron toneladas de plata y nadie paga ese costo. Ahora ese costo político debe llegar ahora”, sentenció.

Aclaró que Efraín Alegre representa un equipo de pluralidad y no sobre individualidades. “Hay que tocar la balanza, como parlamentarios hay que trabajar y llevar la misma bandera contra la corrupción”, finalizó.

Óliver ataca a la Concertación y Kattya González

Por su parte, el candidato a diputado por Asunción, Diego Óliver, lamentó que la gente que pensó que lo iba a apoyar, le quisieron cortar la cabeza. “En la Concertación se pelean como gatos, todos son caciques. Por otro lado, los colorados se destrozan y luego son todos organizados”, comparó.

Siguió atacando a la oposición diciendo que hay personas que no ven más allá. “Kattya González principalmente. Sabemos que ella quiere que pierda Efraín para que después diga que ella debía ser la candidata”, dijo.

Señaló que no sabe si apoya a Efraín o no, “porque el candidato presidencial no atiende el teléfono ni pregunta la situación”, alegó.

Se calificó a él mismo como una persona que no tiene miedo de decir las verdades y apunta a una lucha implacable contra la corrupción, dice.