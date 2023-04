Fiscalía registra seis denuncias de posibles delitos electorales

A nivel país, la Fiscalía recibió hasta el momento solo seis denuncias por presuntos delitos electorales cometidos en el marco de estas elecciones municipales y departamentales. Tres de estas se reportaron en Coronel Oviedo, dos en Alberdi y una en el Chaco, precisó la fiscala adjunta Patricia Rivarola.

La coordinadora general de las Elecciones en el Ministerio Público confirmó que todavía no tienen reportes en Asunción ni Central. Sin embargo, acotó que esas son solo las primeras denuncias formales y a estas horas hay más de 100 fiscales haciendo recorridos y tomando reportes de las Juntas Cívicas o la ciudadanía en los locales de votación

“Agentes fiscales están teniendo intervenciones en diferentes puntos del país, procesando actas de procedimiento que van a ir ingresando como posibles causas penales”, añadió la agente fiscal adjunta.

Pocas denuncias

Rivarola consideró que, comparando con elecciones pasadas, este años se están “registrando pocas denuncias”. Hasta el momento no se reportaron los casos conocidos como “compra de cédulas”, pero no pudo precisar cuáles son las denuncias recibidas porque todavía no tiene el informe.

La fiscala indicó que las denuncias pueden ser hechas ante cualquiera de las sedes fiscales o las comisarías de la Policía Nacional. Además, los números habilitados para realizar denuncias durante la jornada de hoy son: (021) 444-762 y (021) 444-763.