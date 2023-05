Efraín Alegre “no se va a candidatar más”, asegura Sole Núñez

El excandidato a la presidencia de la República por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, fracasó por tercera vez en su idea de llegar al Poder Ejecutivo. En todas las ocasiones previas perdió contra la Asociación Nacional Republicana (ANR), siendo el 2013 contra Horacio Cartes, en 2018 contra Mario Abdo Benítez y ahora en las Elecciones Paraguay 2023, contra Santiago Peña.

Al respecto, su exdupla que aspiraba a la vicepresidencia, Soledad Núñez sostuvo hoy que Alegre “ya no se va a candidatar más”, asegurando que él mismo había dicho “públicamente” que ya no iba a presentarse a futuras elecciones si no obtenía la victoria en las del domingo pasado.

De igual manera, consideró que el político liberal “seguiría en la lucha y trabajando para un país mejor”, pero sin llegar a realizar algún tipo de candidatura.

“Hay entrevistas en la campaña donde varios entrevistadores le preguntaron si él se candidataría una vez más y dijo que no, que sería la última vez. Yo tomo eso, lo otro pueden ser malinterpretaciones”, dijo “Sole”.

Derrota de Efraín Alegre y la oposición

Asimismo, Núñez también hizo un análisis sobre la derrota de la oposición ante el Partido Colorado, apuntando a que “se debe construir una unidad más allá de los ejes sectarios y agendas personales o partidarias”.

Incluso dijo que la ANR “no creció”, argumentando que Santiago Peña tuvo una cantidad de votos similar a la que obtuvo Abdo Benítez hace cinco años.

Además señaló que a futuro se debe lograr de forma “urgente” la alternancia, siendo este un factor que todavía no se pudo concretar desde la oposición.

“No es que la ANR logró cautivar más sentimientos; ellos tienen un piso muy alto y mantuvieron su electorado pero nosotros nos fuimos divididos. Tenemos que sentarnos y decidir en qué fallamos, qué pasó, qué decisiones no se tomaron en su momento. Hay que analizar esos momentos y ser autocríticos”, sostuvo en comunicación con la 1080 AM.

