Concejales de Caapucú insisten en su pedido de intervención municipal

Los concejales municipales de Caapucú insisten en que la Cámara de Diputados conforme, de una vez, la comisión especial que debe analizar las denuncias sobre mala gestión del intendente cartista Gustavo Penayo.

El pedido de intervención municipal tuvo entrada en Diputados en diciembre del 2022 y hasta ahora los parlamentarios dilatan la conformación de la comisión especial para verificar la denuncia de los ediles.

Según la denuncia de la Junta Municipal, Penayo no presentó rendición de cuentas del tercer cuatrimestre de 2021, la rendición anual de cuentas del ejercicio fiscal 2021 y la ejecución del primer y segundo cuatrimestre del 2022. Tampoco presentó rendición de cuentas del uso de royalties y Fonacide. Además no presentó informes al Ministerio de Hacienda, por lo cual no recibe transferencia desde el 2022.

Los concejales piden también saber qué pasó con G. 1.661 millones de los recursos de royalties que estaban en caja cuando Penayo asumió en el 2021. “Lamentablemente no están escuchando nuestros reclamos, nuestro pedido solo es de transparencia”, dijo el concejal Rubén Pedrozo.

Denuncias de la Junta Municipal - No presentó rendición de cuentas del uso de Royalties y Fonacide 2021. - No presentó informes al Ministerio de Hacienda, por lo cual no recibe transferencia desde el 2022. - Los concejales piden saber qué pasó con G. 1.661.030.852 de los recursos de royalties/2021. - La Municipalidad realizó retenciones a los funcionarios y no depositó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal por G. 106 millones.

Antecedentes de irregularidades en Caapucú

La Junta Municipal aprobó el 2 de octubre del 2022 el pedido de intervención municipal y el documento fue enviado al Ministerio del Interior el 31 de octubre. Tras consultas con el TSJE, el ministro Federico González remitió a la Cámara de Diputados en diciembre cuando los legisladores estaban en receso. Tampoco la Comisión Permanente dio trámite y recién cuando se retomaron las actividades parlamentarias tuvo entrada. Los diputados colorados “patearon” el tratamiento para después de los comicios.

El miércoles pasado estuvo en el orden del día, pero no hubo quorum para tratarlo. Este miércoles, por tercera vez, es incluido en el orden del día al igual que el pedido de intervención de la Municipalidad de Loma Grande, Cordillera.