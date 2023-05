Máquinas de votación son invulnerables, dice Capel

En el informe se recalca que las máquinas de votación son seguras y no se pueden vulnerar. Además no permiten iniciar o encender desde medios no autorizados. El equipo auditor, liderado por Dennis Cascante, asesor de Tecnología de Capel, se encargó de la verificación del hardware, software, de la seguridad y del proceso de uso de la máquina de votación.

Según el informe, se hizo una revisión detallada de la arquitectura de las máquinas de votación, análisis documental de su diseño, componentes y funcionamiento. Además de una revisión física y pruebas de cada modelo, que incluye la verificación de diseño, aislamiento de la máquina, tipos de almacenamiento, registro y seguridad.

Se hizo también una revisión detallada del diseño de software, documentación técnica, documentación de usuario, casos de uso, casos de prueba, sistema operativo, control de cambios, custodia de código, pruebas y simulacros.

También se revisó el código fuente del software y la documentación técnica, para conocer su diseño, estructura, funcionalidad y estándares de seguridad utilizados durante el desarrollo de la aplicación de voto electrónico, y a su vez, para verificar si se encuentra debidamente documentado.

El equipo extranjero estuvo integrado por Dennis Cascante Hernández, jefe de equipo; Jeff Schmidt, Jorge Moya, José Saquer Feghali, Marcelo Olivo, Carlos Silva y Tasheena Obando.

La auditoría además se desarrolló en presencia de los técnicos de las agrupaciones y partido políticos, quienes en su momento no emitieron cuestionamientos sobre la supuesta vulnerabilidad de las máquinas de votación.